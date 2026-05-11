Tras nuevos casos de hantavirus: Francia, Australia y Reino Unido activaron aislamientos

La preocupación internacional por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius sumó un nuevo episodio este lunes luego de que una turista francesa evacuada de la embarcación diera positivo de la variante andina de la enfermedad tras regresar a su país.

La información fue confirmada por la ministra de Salud de Francia, Stephanie Rist, quien indicó que la mujer comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de repatriación desde Tenerife, en las Islas Canarias.

Según detallaron las autoridades sanitarias, el cuadro clínico empeoró durante la noche y la paciente debió ser trasladada a un hospital especializado en enfermedades infecciosas para recibir tratamiento y permanecer bajo observación médica.

Aislamiento y control de contactos

La funcionaria francesa informó además que se identificaron 22 contactos estrechos vinculados a casos de hantavirus dentro del país, por lo que las autoridades dispusieron medidas de aislamiento preventivo.

La situación se produce después de la evacuación de cinco ciudadanos franceses que habían permanecido a bordo del crucero MV Hondius, donde se registró el brote sanitario que mantiene bajo seguimiento a distintos gobiernos europeos.

El brote en el crucero sigue preocupando.

Mientras tanto, Australia y Reino Unido también reforzaron los protocolos de control epidemiológico para pasajeros vinculados al crucero.

Australia y Reino Unido activaron protocolos

En Australia, cuatro ciudadanos y un residente permanente permanecerán aislados durante al menos tres semanas en un centro de cuarentena ubicado en Perth, capital del estado de Australia Occidental.

El ministro de Salud australiano, Mark Butler, confirmó que hasta el momento ninguno de los pasajeros presenta síntomas compatibles con hantavirus, aunque aclaró que continuarán bajo monitoreo debido al largo período de incubación de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias explicaron que el virus puede manifestarse hasta 42 días después del contagio, motivo por el cual no descartan extender el aislamiento preventivo.

Por su parte, Reino Unido aisló a veinte ciudadanos británicos en el Hospital Arrowe Park, en el noroeste de Inglaterra, después de su regreso desde Tenerife. Los pasajeros permanecerán bajo observación durante 72 horas y luego deberán continuar en autoaislamiento domiciliario.