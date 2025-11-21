Subastaron una obra de Frida Kahlo por más de 54 millones de dólares y rompió récords

La pintura "El sueño (la cama)" fue rematada en Sotheby’s en menos de cinco minutos y se convirtió en la obra más cara de la artista mexicana y de cualquier mujer.
La obra El sueño (la cama) de la reconocida artista mexicana Frida Kahlo se vendió el jueves por la suma de 54.660.000 dólares en una subasta de Sotheby’s, en Nueva York.
Este precio marcó un doble récord en el mercado del arte. Es el más alto jamás pagado por una obra de Kahlo y por una pieza realizada por cualquier artista femenina.
La pintura era considerada el “plato fuerte de la noche”. La venta se concretó de manera ágil, finalizando el remate en solo 4 minutos y 20 segundos.
El nuevo monto superó el récord anterior para una obra de una mujer, que era de 44,4 millones de dólares. Dicha cifra había sido pagada en Sotheby’s en 2014 por Jimson Weed/White Flower No. 1 de Georgia O’Keeffe.
La venta también redefinió el valor máximo alcanzado por la obra de la pintora mexicana.
El precio más alto para una pieza de Kahlo lo había ostentado hasta ahora el autorretrato Diego y yo. El fundador del Malba, Eduardo Costantini, había desembolsado 34,9 millones de dólares por esa obra en 2021.
El sueño (la cama), firmada por Frida Kahlo y fechada en 1940, es un óleo sobre lienzo que mide 74 centímetros por 98.
Esta pintura se distingue por ser una de las pocas piezas de la artista que ha permanecido en manos privadas fuera de México. La obra de Kahlo dentro de ese país fue declarada monumento artístico, impidiendo su venta o destrucción.
Simbolismo y origen de la pieza
La pintura muestra a Kahlo durmiendo en una cama de estilo colonial de madera. La artista aparece envuelta en una manta dorada adornada con enredaderas y hojas.
Sobre la cama, en una posición que parece levitar, se encuentra un esqueleto de tamaño natural.
Sotheby’s explicó en su catálogo que la obra es “un autorretrato surrealista y profundamente introspectivo”. La casa de subastas la califica como “una de las obras más impactantes desde el punto de vista psicológico y formalmente cautivadoras”.
La entidad agregó que fue pintada durante un momento especialmente difícil en la vida de Kahlo y que resume su preocupación permanente por la mortalidad, la fisicidad y las complejidades emocionales del yo.
Un destino ya pautado en museos
La obra, cuyo propietario y comprador no fueron revelados, ya tiene un calendario pautado para exhibiciones internacionales.
Antes de que se abrieran las ofertas, el subastador informó que la obra ya contaba con solicitudes de varios museos del mundo.
Entre 2026 y 2027, la pintura será parte de la muestra Frida y Diego: el último sueño en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y de Frida: La creación de un icono en la Tate Modern de Londres.
Posteriormente, será exhibida en la Fundación Beyeler de Basilea, Suiza, entre enero y mayo de 2027, confirmando su relevancia en el panorama artístico global.