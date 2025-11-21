 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales Difundidas por la NASA

Revelaron imágenes únicas del cometa 3I/ATLAS

La NASA capturó nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS, registradas por varias de sus naves espaciales, incluyendo el telescopio espacial James Webb, el Mars Reconnaissance Orbiter y la sonda Lucy.  

21 de Noviembre de 2025
Las imágenes del cometa muestran una bola blanca difusa 

Desde que el famoso cometa "invasor interestelar" 3I/ATLAS fue descubierto en nuestro sistema solar a principios de este año, los científicos, incluidos los de la Nasa, se mostraron fascinados por su existencia y la casualidad que lo trajo hasta aquí. Ahora nuevas imágenes lo muestran en su recorriso.

 

El cometa 3I/ATLAS es un objeto que genera gran interés entre los científicos: "Tiene el aspecto y el comportamiento de un cometa, y todas las pruebas apuntan a que se trata de un cometa", dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la Nasa. Lo que lo hace especial es que proviene de fuera de nuestro sistema solar, lo que lo convierte en un objeto de estudio único.

 

Las imágenes del cometa 3I/ATLAS muestran una bola blanca difusa, que es una nube de polvo y hielo llamada coma. Los datos del telescopio espacial James Webb y el SPHEREx revelaron la presencia de dióxido de carbono y hielo de agua en el núcleo del cometa. "Detectamos una gran cantidad de dióxido de carbono en la coma del cometa", dijo Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica de la Nasa.

 

 

Varias naves espaciales de la Nasa observaron el cometa 3I/ATLAS, incluyendo el Mars Reconnaissance Orbiter, la sonda Lucy y el telescopio espacial James Webb. Estas observaciones permitieron a los científicos obtener una visión más completa de este objeto cósmico.

 

Aunque se hicieron grandes avances en el estudio del cometa 3I/ATLAS, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Los científicos siguen trabajando para determinar el tamaño y la forma del cometa, así como su lugar de origen. "Sería fabuloso si pudiéramos rastrear la trayectoria de entrada al sistema solar y averiguar de dónde vino", dijo Tom Statler, científico principal de la Nasa para cuerpos menores del sistema solar.

