Internacionales

Quién era el joven que murió tras ser atacado por una leona en un zoológico de Brasil

El joven, de 19 años, había sido declarado inimputable por esquizofrenia y arrastraba una historia de extrema vulnerabilidad. Su muerte reabrió el debate sobre las fallas en la atención y el acompañamiento de personas con trastornos mentales severos.

2 de Diciembre de 2025
Un joven de 19 años, declarado inimputable por padecer esquizofrenia y con un largo historial de vulnerabilidad social, murió el domingo tras ingresar a la jaula de una leona en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil.

 

La víctima, Gerson de Melo Machado, soñaba desde la infancia con ser domador y tenía una profunda fascinación por los leones. Según relataron quienes lo conocían, hablaba desde muy chico de “domar leones” y se mostraba atraído por los animales salvajes. Su vida estuvo marcada por dificultades familiares: tanto su madre como su abuelo padecían trastornos psicológicos severos, y sus hermanos fueron adoptados mientras él quedó fuera del proceso debido a los signos tempranos de su propio trastorno mental.

La tragedia ocurrió cuando Machado escaló una pared de más de seis metros, superó la reja de seguridad del recinto e ingresó al espacio donde se encontraba la leona. Varios testigos registraron la secuencia en video, que rápidamente se viralizó y generó conmoción en todo el país.

En las últimas horas se conoció un fallo judicial del 30 de octubre, en el que el juez Rodrigo Marques de Silva Lima determinó que el joven era inimputable a causa de su esquizofrenia. En ese documento se recomendaba su internación, ya que el tratamiento ambulatorio no era suficiente para garantizar su seguridad ni la del entorno. Sin embargo, Machado terminó en un Centro de Asistencia Psicosocial sin régimen de internación permanente, lo que le permitió seguir circulando libremente, según informó Jornal da Paraíba.

 

Su consejera, Verônica Oliveira, relató que el joven alternaba períodos de tratamiento con momentos de alta vulnerabilidad. En ocasiones, era manipulado por delincuentes para cometer pequeños delitos, lo que explicaba sus reiteradas detenciones policiales. (Minuto Uno)

Temas:

Brasil esquizofrenia Tragedia Muerte jaula leona
