 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales En Francia

Problemas en el Louvre: filtración de agua dañó cientos de obras en el departamento egipcio

El famoso museo parisino confirmó que una filtración en el sistema de calefacción afectó cientos de piezas en el departamento egipcio, aunque sin pérdidas irreparables.

7 de Diciembre de 2025
Los daños en las obras.
Los daños en las obras. Foto: Infobae.

El famoso museo parisino confirmó que una filtración en el sistema de calefacción afectó cientos de piezas en el departamento egipcio, aunque sin pérdidas irreparables.

El Museo del Louvre de París se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras un incidente ocurrido a finales de noviembre, cuando una filtración de agua afectó entre 300 y 400 obras en su departamento egipcio. Según lo informado por la administración del museo, el daño fue causado por la apertura accidental de una válvula en el sistema de calefacción, lo que provocó que el agua se filtrara a través del techo del ala Mollien, donde se almacenaban materiales bibliográficos y científicos relacionados con la egiptología.

 

El subadministrador del Louvre, Francis Steinbock, detalló que los documentos dañados incluían “revistas de egiptología” y “documentación científica” de gran valor para los investigadores, pero aclaró que no eran “únicos” ni “irremplazables”. Afortunadamente, ningún objeto patrimonial de la colección fue afectado, y se descartaron pérdidas irreparables. Los materiales dañados datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y aunque son valiosos, su restauración es posible.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

Investigación y mejoras estructurales en marcha

 

La filtración se suma a un escándalo previo, el robo de joyas ocurrido en octubre, lo que ha desatado inquietudes sobre la infraestructura del museo, cuya antigüedad se ha convertido en un tema de debate público. El Louvre anunció que llevará a cabo una investigación interna para determinar las causas exactas del incidente y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro. Steinbock también indicó que, aunque el sistema de calefacción y ventilación se considera “completamente obsoleto”, la institución planea reemplazarlo a partir de septiembre de 2026.

 

En cuanto a las obras dañadas, el museo señaló que serán secadas, enviadas a un encuadernador para su restauración y finalmente regresarán a las estanterías una vez restauradas. Este tipo de incidentes refuerza las críticas sobre la necesidad urgente de modernizar las instalaciones del Louvre, el museo más visitado del mundo, que en 2024 recibió a 8,7 millones de personas, la mayoría de ellas extranjeras. (Con información de AFP)

Temas:

Museo Louvre Daños obras Egipto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso