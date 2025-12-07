Problemas en el Louvre: filtración de agua dañó cientos de obras en el departamento egipcio

El famoso museo parisino confirmó que una filtración en el sistema de calefacción afectó cientos de piezas en el departamento egipcio, aunque sin pérdidas irreparables.
El Museo del Louvre de París se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras un incidente ocurrido a finales de noviembre, cuando una filtración de agua afectó entre 300 y 400 obras en su departamento egipcio. Según lo informado por la administración del museo, el daño fue causado por la apertura accidental de una válvula en el sistema de calefacción, lo que provocó que el agua se filtrara a través del techo del ala Mollien, donde se almacenaban materiales bibliográficos y científicos relacionados con la egiptología.
El subadministrador del Louvre, Francis Steinbock, detalló que los documentos dañados incluían “revistas de egiptología” y “documentación científica” de gran valor para los investigadores, pero aclaró que no eran “únicos” ni “irremplazables”. Afortunadamente, ningún objeto patrimonial de la colección fue afectado, y se descartaron pérdidas irreparables. Los materiales dañados datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y aunque son valiosos, su restauración es posible.
Investigación y mejoras estructurales en marcha
La filtración se suma a un escándalo previo, el robo de joyas ocurrido en octubre, lo que ha desatado inquietudes sobre la infraestructura del museo, cuya antigüedad se ha convertido en un tema de debate público. El Louvre anunció que llevará a cabo una investigación interna para determinar las causas exactas del incidente y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro. Steinbock también indicó que, aunque el sistema de calefacción y ventilación se considera “completamente obsoleto”, la institución planea reemplazarlo a partir de septiembre de 2026.
En cuanto a las obras dañadas, el museo señaló que serán secadas, enviadas a un encuadernador para su restauración y finalmente regresarán a las estanterías una vez restauradas. Este tipo de incidentes refuerza las críticas sobre la necesidad urgente de modernizar las instalaciones del Louvre, el museo más visitado del mundo, que en 2024 recibió a 8,7 millones de personas, la mayoría de ellas extranjeras. (Con información de AFP)