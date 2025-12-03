Periodista de Venezuela analizó las amenazas de EE.UU.: “en las calles, hay total normalidad”

REDACCIÓN ELONCE
El periodista venezolano Darvinson Rojas Sánchez describió el escenario marcado rumores, amenazas e incongruencias mediáticas. “Si hablamos de la situación en las calles del país, hay total normalidad. Las personas siguen haciendo su vida”, explicó a Elonce.
El periodista venezolano Darvinson Rojas Sánchez analizó el escenario político que atraviesa Venezuela tras las amenazas de EE.UU. contra Venezuela, vinculadas a operaciones antinarcóticos, que Washington, asegura llevar adelante en el Caribe.
Desde Caracas y Vía Zoom, el reportero dialogó con Elonce y describió que, pese a un panorama marcado por alertas aéreas, cancelaciones de vuelos y un clima de incertidumbre, el impacto mediático, no se tradujo en hechos concretos en territorio venezolano. “En las calles, hay total normalidad”, remarcó en su charla con el programa GPS.
Según explicó, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos emitió una alerta a aerolíneas internacionales, lo que derivó en la suspensión de servicios hacia Caracas por parte de varias compañías, entre ellas rutas desde España.
En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro revocó permisos de operación, lo que se tradujo en una reducción de la conectividad aérea del país.
“Si hablamos de la situación en las calles del país, específicamente, en Caracas, hay total normalidad. Las personas siguen haciendo su vida y esto ocurre, después de 22 semanas de esta alerta que fue emitida por Estados Unidos. Es decir, han pasado varios meses y todavía no ha transcurrido absolutamente nada”, remarcó.
Rumores y normalidad en las calles
Rojas Sánchez señaló a Elonce que, aunque circularon imágenes del espacio aéreo venezolano vacío, y aclaró que se trataba de capturas, realizadas en escenas nocturnas y sin actividad. “En este momento hay normalidad dentro del contexto actual”, sostuvo, mencionando que aerolíneas como Wingo y Copa seguían operando vuelos comerciales.
Durante las primeras semanas transcurridas tras las advertencias estadounidenses, se mostró preocupación ante la posibilidad de un ataque o una invasión. Sin embargo, el periodista remarcó que, a casi seis meses de las primeras declaraciones, no hubo acciones y solamente se vieron operaciones navales en aguas del Caribe.
“Hay una serie de incongruencias en todo lo que se ha anunciado. Únicamente en el Caribe se han presentado algunos hechos y en aguas internacionales”, dijo el periodista a Elonce y agregó que “se ven muchas publicaciones en redes sociales, en las que se dice que bombarderos de los Estados Unidos, vienen en dirección Venezuela, pero hasta ahora, no ha ocurrido nada en tierra”, sostuvo.
En ese sentido, relató que el gobierno estadounidense confirmó bombardeos a lanchas supuestamente, vinculadas al narcotráfico, y que legisladores venezolanos informaron que entre las víctimas había ciudadanos del país.
Maduro, los rumores y las tensiones políticas
El reportero también abordó las versiones que circularon en medios internacionales sobre una supuesta fuga de Nicolás Maduro hacia Brasil, luego desmentida cuando el mandatario apareció en un acto oficial. “El venezolano ha tenido que transcurrir estos días con todos estos rumores”, afirmó a Elonce.
A este clima, describió que se sumaron manifestaciones a favor del gobierno, algunas de ellas, frente al Palacio de Miraflores, lo que evidenció la polarización que domina la escena política venezolana.
Economía al límite y un país casi aislado
Rojas Sánchez también describió la situación económica en el país: “El precio del dólar sube todos los días y muchos venezolanos cobran en bolívares”. Con una divisa estadounidense escasa y un mercado financiero restringido, la población recurre a redes informales para conseguir dólares y resguardar ingresos.
El periodista recordó además que Venezuela mantiene sus alianzas políticas históricas con Irán, Rusia, China y Cuba, en un contexto internacional que sigue bajo tensión y expectativa.
Pese a ello, el reporte reitera que nada ha ocurrido en el país. “Ha sido ya un año de expectativas, de situaciones que han prometido y que no han ocurrido”, concluyó.