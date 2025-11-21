 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Ocurrió en Paraguay

Peleas y empujones para comprar notebooks a US$80 en el Black Friday de Ciudad del Este: videos

Miles de personas protagonizaron corridas y empujones para conseguir ofertas. En una de las secuencias más dramáticas, se observa a dos personas rodando por el suelo, forcejeando violentamente por una caja de computadora.

21 de Noviembre de 2025
Locura en el Black Friday de Ciudad del Este.
Locura en el Black Friday de Ciudad del Este. Foto: (redes).

Miles de personas protagonizaron corridas y empujones para conseguir ofertas. En una de las secuencias más dramáticas, se observa a dos personas rodando por el suelo, forcejeando violentamente por una caja de computadora.

El inicio del tradicional Black Friday en Ciudad del Este derivó en un caos generalizado con escenas de pugilato y descontrol. Bajo el lema "Descuentos sin fronteras", la feria comercial que une a Paraguay, Brasil y Argentina provocó una verdadera "estampida humana" ante la promesa de conseguir tecnología y perfumería a precios de remate.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la tensión estalló en la apertura de puertas, programada para las 8 de la mañana. La multitud, incentivada por ofertas agresivas como notebooks a 80 dólares o perfumes exclusivos a 10 dólares, se agolpó en los ingresos de los principales centros comerciales generando aplastamientos y caídas.

 

Videos viralizados en redes sociales registraron el momento en que los compradores rompieron filas para ingresar a las tiendas. En una de las secuencias más dramáticas, se observa a dos personas rodando por el suelo, forcejeando violentamente por una caja de computadora, mientras la marea de gente pasaba a su alrededor.

 

La Cámara de Comercio y Servicios de la ciudad paraguaya, organizadora del evento, estimó una afluencia récord de 300.000 visitantes para esta edición, superando holgadamente las cifras del año anterior. El coordinador del evento, Armando Ghazaoui, destacó el regreso masivo de los turistas argentinos, quienes volvieron a cruzar la frontera atraídos por la brecha cambiaria y las promociones en dólares.

 

El evento, declarado de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) de Paraguay, reúne a más de 90 empresas y se consolida como el mayor movimiento comercial de la Triple Frontera, abarcando rubros como electrónica, moda y electrodomésticos, aunque las escenas de desborde marcaron la jornada inaugural. (Fuente: NA).

@modojuanchi Black Friday Ciudad del Este @shoppingchinaparaguay ♬ sonido original - MODOJUANCHI

Temas:

Paraguay Compras black friday
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso