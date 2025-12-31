Explosión e incendio en Brasil dejó cinco heridos en un supermercado: el video

Un gran incendio y una explosión en el Supermercado 300 de Santana do Livramento, Brasil, dejaron varios heridos, entre ellos, bomberos que trabajaban en la emergencia.
Un incendio de grandes dimensiones se desató esta mañana en el Supermercado 300, ubicado en la avenida Tamandaré, en el centro de Santana do Livramento, Brasil.
El fuego comenzó alrededor de las 6:30 AM en la parte trasera del establecimiento y rápidamente se extendió, generando llamas intensas. La emergencia, que rápidamente se convirtió en un operativo internacional, movilizó a los cuerpos de bomberos de Brasil y Uruguay, debido a la cercanía de la ciudad brasileña con Rivera, Uruguay.
El siniestro generó una gran preocupación en la región. El fuego causó graves daños materiales y obligó a evacuar a muchas personas del área cercana al supermercado. Mientras los bomberos trabajaban arduamente para controlar las llamas, una fuerte explosión se produjo, aparentemente debido a un generador afectado por el fuego. La explosión impactó en un grupo de bomberos que se encontraban cerca del acceso principal del mercado.
Bomberos heridos y atención médica urgente
Como resultado de la explosión, al menos cinco bomberos resultaron heridos. Los equipos de emergencia rápidamente trasladaron a los afectados a la Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento para recibir atención médica de urgencia. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre el estado de salud de los bomberos heridos, aunque se conoce que están recibiendo atención especializada.