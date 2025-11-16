Elecciones en Chile 2025: Jara y Kast irán a segunda vuelta

En las elecciones en Chile 2025, Jeannette Jara se impuso por escaso margen sobre José Antonio Kast, por lo que ambos candidatos se enfrentarán en un balotaje previsto para el 14 de diciembre.
La candidata oficialista Jeannette Jara se impuso por un estrecho margen sobre el republicano José Antonio Kast en las elecciones en Chile 2025, pero ninguno logró alcanzar el 50 por ciento de los votos, lo que definirá la contienda en una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre. Con el 71,1% de las mesas escrutadas, Jara acumulaba 26,6% de los sufragios, mientras que Kast alcanzaba 24,19%.
El tercer lugar fue ocupado por Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 19,2% de los votos, seguido por Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, quienes obtuvieron porcentajes menores. La contienda refleja un escenario político fragmentado, con un oficialismo debilitado y una derecha que busca consolidar su unidad de cara al balotaje.
Tras conocerse los primeros resultados, Matthei reconoció la derrota y anunció su respaldo a Kast. "Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo", afirmó la dirigente, quien se sumó al apoyo de Kaiser, confirmando así la estrategia de unidad de la centroderecha para el 14 de diciembre.
Jara llama a cuidar la democracia
La ex ministra de Trabajo agradeció el respaldo recibido y envió un mensaje de unidad y esperanza. “Estoy dando la cara y les agradezco que nos acompañen dando un mensaje potente, de esperanza y futuro para el país. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar, no dejemos que nos haga creer que no lo somos”, afirmó.
Jara destacó la importancia de proteger la democracia y subrayó que el crecimiento de Chile depende de la participación de todos los ciudadanos. “Nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas. La democracia hay que cuidarla y valorarla para que no se ponga en riesgo”, remarcó en un mensaje que buscó transmitir confianza y estabilidad institucional.
La candidata oficialista concluyó su intervención llamando a mantener la unidad del país y a consolidar los valores democráticos como eje central de su campaña de cara al balotaje.
Kast enfatiza unidad de la centroderecha
Por su parte, José Antonio Kast celebró el paso a la segunda vuelta y convocó a los distintos sectores de la centroderecha a un acuerdo estratégico. “Chile es más importante que los partidos y que las personas. Podemos haber tenido diferencias, pero no tiene comparación con lo que tenemos en frente: un muy mal gobierno, tal vez el peor de la historia”, expresó.
El republicano recibió oficialmente el respaldo de Matthei y Kaiser, reforzando su intención de consolidar el voto de derecha. Kast afirmó que, juntos, podrán “recuperar y reconstruir la patria” y reiteró que el balotaje del 14 de diciembre será clave para definir el rumbo político del país.
Analistas destacan que la segunda vuelta se perfila como un escenario abierto, con un oficialismo que busca consolidar el apoyo progresista y una derecha que intenta unificar su votación. Las próximas semanas serán decisivas para que Jara y Kast logren sumar los respaldos necesarios y asegurar la victoria en las elecciones en Chile 2025. (Con información de NA)