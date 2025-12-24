El Papa León XIV pidió “un día de paz en todo el mundo en la festividad del nacimiento del Salvador”

"Una vez más hago este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que, al menos en la festividad del nacimiento del Salvador, se respete el día de la paz", dijo el Papa en Castel Gandolfo, justo antes de Navidad.
El papa León XIV afirmó hoy que el aparente rechazo de Rusia a una tregua navideña en el conflicto con Ucrania causa "gran tristeza" y pidió "un día de paz en todo el mundo".
"Una vez más hago este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que, al menos en la festividad del nacimiento del Salvador, se respete el día de la paz", dijo el Papa en la noche del 23 de diciembre en Castel Gandolfo, justo antes de Navidad.
"Quién sabe, quizá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", exhortó el pontífice al salir de la residencia papal.
En la puerta de la Villa Barberini, donde pasaba unas horas de descanso, como es su costumbre al comienzo de cada semana, León XIV insistió en la petición de que, al menos el día de Navidad, la humanidad pudiera vivir "un día de paz".
León XIV recordó también la "bella visita" que el cardenal Pierbattista Pizzaballa realizó a Gaza y dijo que había estado en contacto, una hora antes, con el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli IVE.
"Intentan celebrar una fiesta en medio de una situación aún muy precaria. Esperamos que el acuerdo de paz avance", afirmó.
Respetar el carácter sagrado de la vida
En una ocasión en que caía con fuerza la lluvia, el Papa también fue interrogado sobre la aprobación en el estado de Illinois, de donde es originario, de una ley que permite el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales, recordando que habló con el gobernador Pritzker en noviembre pasado durante una audiencia en el Vaticano.
León XIV recordó la necesidad de respetar el "carácter sagrado de la vida, desde el principio hasta el fin". "Lamentablemente, por diversas razones, decidió firmar ese proyecto de ley. Estoy muy decepcionado por ello", afirmó el Papa.
En el contexto de la celebración navideña, León XIV invitó a todos a reflexionar sobre el valor de la vida humana, recordando que "Dios se hizo hombre" para "mostrar lo que significa verdaderamente vivir la vida humana".
León XIV presidirá la misa de Nochebuena, este miércoles 24 de diciembre, en la Basílica de San Pedro, por primera vez en este pontificado, a partir de las 22, hora de Roma.