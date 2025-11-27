El papa León XIV llegó a Turquía en su primera gira internacional.

El Pontífice estadounidense llegó a Turquía en el inicio de una gira de seis días y saludó personalmente a los periodistas a bordo del vuelo, retomando una tradición de Francisco.
Después de dos horas y cincuenta minutos de vuelo desde Roma en un Airbus 320 de ITA -los papas no tienen avión propio-, León XIV llegó este jueves a Ankara, capital de Turquía, primera etapa del primer viaje internacional de su pontificado.
A 12.500 metros de altura y unos quince minutos después del despegue, retomando una costumbre consolidada por su predecesor, Francisco, el primer pontífice estadounidense se desplazó hacia la parte trasera para saludar cálidamente a los ochenta periodistas que lo acompañan en esta gira que durará seis días e incluirá el Líbano.
“Buenos días a todos y ¡Happy Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) a los norteamericanos!”, debutó el Pontífice nacido en Chicago, que mostró su manejo de diversos idiomas hablando en italiano, inglés y español.
🇻🇦🇹🇷 | El Papa León XIV aterriza en Turquía para su primera visita oficial al extranjero. pic.twitter.com/60je3KC1m4— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 27, 2025
Al margen de agradecer a los periodistas por la cobertura y por transmitir la verdad “de modo que ayude a la armonía del mundo”, destacó los objetivos de este primer viaje internacional: la búsqueda de unidad entre los cristianos a 1700 años del Concilio de Nicea y de paz en un momento convulsionado del mundo “porque somos todos hermanos”.
Un mensaje de paz y un regalo simbólico
“Quiero destacar lo importante que es la paz en el mundo e invito a todas las personas a estar juntos a pesar de las diferencias religiosas y creencias. Somos todos hermanos y hay que promover la paz y la unidad”, aseguró.
Antes de eso, la decana de los vaticanistas, Valentina Alazraki, le dio la bienvenida en nombre de los periodistas y le obsequió un ícono bizantino de la Virgen de Guadalupe, patrona de las Américas, a un Papa norteamericano pero también peruano, es decir, de las dos Américas.
Pese a su carácter más reservado y tímido, al saludar a la prensa León XIV se mostró relajado, sonrió y bromeó. Se sacó selfies y hasta firmó la gorra de un periodista libanés. Incluso se animó a responder alguna pregunta, siempre que no fuera sobre temas controvertidos o políticos.
Respuestas espontáneas y recuerdos de sus viajes
A los periodistas españoles les aseguró que “pueden tener más que esperanza” de un viaje a su país y, como buen deportista, comentó que hizo una parte del Camino de Santiago. Ante una consulta de La Nacion, reveló que, aunque como superior de los agustinos durante dos mandatos viajó a más de cincuenta países, nunca estuvo en Turquía ni en Líbano, por lo que celebró esta oportunidad. Como suele ocurrir, muchos aprovecharon el saludo para pedirle una bendición, entregarle una carta, un libro o algún obsequio.
Eva Fernández, periodista de la radio española Cope, lo sorprendió al regalarle el escudo heráldico de sus antepasados españoles por línea materna. Una investigación del Centro de Estudios Montañeses confirmó que su familia proviene de la localidad de Isla, en Cantabria, y que varios de sus tatarabuelos eran hidalgos en el siglo XVI.
“Diego de Arana Isla viajó por el mundo con el Ejército español y se estableció en Cuba hacia 1663, donde murió en 1684. La familia continuó viviendo en Cuba, país en el que nacieron cuatro generaciones de la línea materna del Pontífice, concretamente en La Habana”, le explicó Fernández.
Regalos, tradición y un bate histórico
Como otros colegas, Javier Brocal, de ABC, le obsequió la portada del diario del día de su elección, el 8 de mayo, con el titular “El mal no prevalecerá”. Los periodistas italianos, por su parte, le entregaron una carta en la que explican que mañana todos los medios —periódicos, radios y televisiones— se cruzarán de brazos por una huelga vinculada a despidos, falta de renovación de contratos y el uso de IA en redacciones.
Dado que la jornada coincidió con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el Papa recibió varios regalos vinculados a esa festividad durante los más de cuarenta minutos que dedicó a saludar a los periodistas. Elise Anne Allen, de Crux y autora de León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, junto a Cindy Wooden, de Catholic News Service, le entregaron dos tradicionales pumpkin pies. Claudio Lavanga, de NBC, le regaló una pecan pie, también típica de la fecha.
Pero quizás el obsequio que más lo entusiasmó fue el que le dio Chris Livesay, de CBS News: un bate de béisbol de los años 50 que perteneció a un reconocido jugador de los Chicago Sox, el equipo de sus amores.