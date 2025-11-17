 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Uruguayo murió en siniestro de tránsito

Conductor chocó su camioneta contra un puesto de control aduanero en Brasil y murió

La víctima, de 61 años y oriunda de Uruguay, falleció en el lugar. Su acompañante, un hombre brasileño de 43 años, resultó herido y está internado en el hospital de Santa Vitória do Palmar.

17 de Noviembre de 2025
Uruguayo murió en siniestro de tránsito.
Uruguayo murió en siniestro de tránsito. Foto: (Subrayado).

La víctima, de 61 años y oriunda de Uruguay, falleció en el lugar. Su acompañante, un hombre brasileño de 43 años, resultó herido y está internado en el hospital de Santa Vitória do Palmar.

Un uruguayo de 61 años murió este lunes por la madrugada en un siniestro de tránsito en el kilómetro 670 de la ruta BR-471, en Chuí, Brasil. Según informó la Policía Rodoviaria Federal, el hombre chocó su camioneta contra un puesto de control aduanero.

 

El siniestro fatal ocurrió sobre 4:15 horas. El uruguayo, que conducía la camioneta, murió en el lugar del accidente. La víctima fue identificada como Luis Carlos Pereyra da Silva y falleció en el lugar del siniestro.

Su acompañante, un brasileño de 43 años, resultó herido y fue trasladado al hospital de Santa Vitória do Palmar.

Uruguayo murió en siniestro de tránsito. (Subrayado).

No hizo falta cortar la ruta, pero la Policía redirigió el tránsito para poder realizar pericias en la zona. En tanto, el control aduanero sigue con su funcionamiento normal.

 

Las investigaciones continúan para determinar las caudas del accidente. Fiscalía solicitó análisis de la velocidad a la que circulaba la camioneta, así como condiciones de la ruta y posibles fallas mecánicas.

En el lugar, trabajaron equipos de la Policía brasileña y equipos médicos de emergencia para atender a las víctimas del siniestro.

Temas:

Accidente Brasil Uruguay murió siniestro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso