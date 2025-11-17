Conductor chocó su camioneta contra un puesto de control aduanero en Brasil y murió

La víctima, de 61 años y oriunda de Uruguay, falleció en el lugar. Su acompañante, un hombre brasileño de 43 años, resultó herido y está internado en el hospital de Santa Vitória do Palmar.
Un uruguayo de 61 años murió este lunes por la madrugada en un siniestro de tránsito en el kilómetro 670 de la ruta BR-471, en Chuí, Brasil. Según informó la Policía Rodoviaria Federal, el hombre chocó su camioneta contra un puesto de control aduanero.
El siniestro fatal ocurrió sobre 4:15 horas. El uruguayo, que conducía la camioneta, murió en el lugar del accidente. La víctima fue identificada como Luis Carlos Pereyra da Silva y falleció en el lugar del siniestro.
Su acompañante, un brasileño de 43 años, resultó herido y fue trasladado al hospital de Santa Vitória do Palmar.
No hizo falta cortar la ruta, pero la Policía redirigió el tránsito para poder realizar pericias en la zona. En tanto, el control aduanero sigue con su funcionamiento normal.
Las investigaciones continúan para determinar las caudas del accidente. Fiscalía solicitó análisis de la velocidad a la que circulaba la camioneta, así como condiciones de la ruta y posibles fallas mecánicas.
En el lugar, trabajaron equipos de la Policía brasileña y equipos médicos de emergencia para atender a las víctimas del siniestro.