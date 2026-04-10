Cierre del estrecho de Ormuz: en tres semanas empezará a faltar combustible en los aeropuertos europeos

Los aeropuertos europeos corren el riesgo de enfrentar una escasez de combustible para aviones si el estrecho de Ormuz no se reabre por completo en un plazo de tres semanas. Por la guerra de Estados Unidos e Israel, Irán mantiene cerrado ese paso clave para el petróleo mundial.

ACI Europe, que representa a los aeropuertos de la Unión Europea, advirtió que las reservas de combustible se están agotando, mientras que "el impacto de las actividades militares" sigue ejerciendo una presión adicional sobre el suministro.

Así lo informó el diario Financial Times, que tuvo acceso a una carta enviada por la asociación al máximo responsable europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas.

En el texto, se alerta a Tzitzikostas sobre las "crecientes preocupaciones del sector aeroportuario en torno a la disponibilidad de combustible para aviones, así como la necesidad de una supervisión y una intervención proactiva por parte de la UE".

"Si el tránsito a través del estrecho de Ormuz no se reanuda de forma significativa y sostenida en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones en la UE pasará a ser una realidad", señala el documento.

Por este paso marítimo bloqueado por Irán sale aproximadamente el 40% del suministro mundial de combustible para aviones.

ACI Europe añade que la cercanía de la temporada alta de verano —cuando el transporte aéreo impulsa todo el ecosistema turístico del que dependen muchas economías europeas—, ha intensificado estas preocupaciones.

Efectos que ya se sienten

Algunos países asiáticos, como Vietnam, ya comenzaron a racionar el combustible para aviación debido a la escasez. En Europa, en tanto, aún no se han registrado faltantes generalizados, aunque los precios del combustible se han duplicado y las aerolíneas han advertido sobre posibles cancelaciones de vuelos.

Los precios de referencia del combustible para aviones en el noroeste de Europa cerraron el jueves en 1.573 dólares por tonelada, frente a los aproximadamente 750 dólares anteriores a la guerra en Medio Oriente.

Las aerolíneas europeas afirman que deberían tener combustible suficiente para varias semanas, pero los proveedores no pueden garantizar las entregas hasta mayo, según el informe publicado por Financial Times.

Las aerolíneas ya comenzaron a recortar servicios como consecuencia de la suba del costo del combustible, que hizo que algunas rutas dejaran de ser rentables.

Delta Air Lines anunció que reducirá sus servicios un 3,5%, sobre todo en los vuelos entre semana y nocturnos, para compensar el impacto del valor del combustible, que le ocasionará un gasto adicional de 2.000 millones de dólares entre abril y junio. Air New Zealand también ya limitó algunas frecuencias.