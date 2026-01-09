Un multimillonario de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero

Descendiente del rey Carlos II de Inglaterra, Benjamin Slade recurrió a aplicaciones de citas para encontrar una mujer joven con la que pueda tener un hijo que continúe su linaje y herede su fortuna.
El aristócrata británico Benjamin Slade, de 79 años, busca heredero y recurre a apps de citas para formar familia.
El hombre reveló que se encuentra en la búsqueda activa de una pareja joven a través de aplicaciones de citas, con el objetivo de tener un hijo que conserve su apellido y herede su considerable patrimonio. Descendiente directo del rey Carlos II de Inglaterra, Slade pertenece a una de las ramas históricas de la nobleza británica y ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por preservar el linaje familiar.
Nacido en el seno de una familia aristocrática, Slade heredó extensas propiedades rurales y bienes de alto valor. Entre ellos se destaca una finca de aproximadamente 520 hectáreas ubicada en el condado de Somerset, a unos 230 kilómetros de Londres, donde residió durante gran parte de su vida. El cuidado de estas tierras y la continuidad del apellido han sido ejes centrales de sus decisiones personales.
Pese a ser padre de una hija, el multimillonario expresó que su deseo es tener un hijo varón que pueda continuar la tradición familiar. En ese marco, sostuvo que la edad no representa un impedimento para convertirse nuevamente en padre y aseguró contar con material genético preservado en un banco de esperma.
Para concretar ese objetivo, Slade estableció una serie de requisitos específicos para una eventual compañera. Según declaró a medios británicos, busca una mujer de entre 30 y 40 años, con determinadas habilidades y dispuesta a compartir un estilo de vida ligado a la aristocracia. Incluso llegó a ofrecer una elevada compensación económica anual y beneficios asociados a su patrimonio.
En octubre de 2025, y por sugerencia de un empleado, creó un perfil en la aplicación de citas Tinder. Para ampliar sus posibilidades de contacto, redujo su edad en el perfil y ajustó los filtros para interactuar únicamente con mujeres menores de 40 años. Sus comentarios públicos sobre las candidatas y sus criterios de selección generaron críticas y debates en redes sociales y programas televisivos del Reino Unido.
La vida sentimental de Slade incluyó un matrimonio de más de dos décadas, relaciones posteriores con mujeres más jóvenes y rupturas que también fueron seguidas por la prensa. A ello se sumaron conflictos legales en los últimos años, vinculados a demandas laborales, que lo obligaron a afrontar importantes pagos económicos.