Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de India en 2025

La información se dio a conocer a través de un informe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Rosario. De acuerdo al documento, Argentina aportó aproximadamente 3,53 Mt de la producción de los 15,7 Mt importados por el país asiático.
Durante 2025, Argentina se consolidó como el principal proveedor de aceites vegetales de India, el país más poblado del mundo, de acuerdo a un informe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Según la información difundida, las exportaciones argentinas de aceites vegetales al mercado indio alcanzaron las 3,53 millones de toneladas, superando a competidores históricos como Indonesia y Malasia, tradicionales líderes en el abastecimiento del gigante asiático. Este hecho marcó un hito en la relación comercial entre ambos países y en la participación de Argentina en el mercado global de este tipo de productos.
De acuerdo a la BCR, las importaciones totales de aceites vegetales de India alcanzaron alrededor de 15,7 Mt en 2025, de las cuales Argentina aportó aproximadamente 3,53 Mt, un récord absoluto. El posicionamiento argentino se da en un contexto de fuerte dependencia externa de India, que importa más de 15,7 millones de toneladas de aceites vegetales por año para cubrir su demanda interna, impulsada por el crecimiento poblacional y el consumo alimentario.
El informe explica que, debido a la estructura productiva de India —que produce grandes cantidades de cereales como trigo y arroz pero tiene una producción baja de oleaginosas en comparación con sus necesidades de consumo— la nación asiática depende en gran medida de importaciones para abastecer el mercado interno de aceites vegetales.
Detalles del informe de la Bolsa de Comercio de Rosario
La investigación subraya que una buena parte del aceite exportado a India corresponde a aceite de soja y de girasol, dos derivados de oleaginosas en los cuales Argentina desarrolló una significativa especialización productiva. En el periodo 2024 - 2025, la producción conjunta de estos dos aceites en el país se estimó en 10,48 Mt, un récord desde al menos el ciclo 2004 -2005.
Países como Indonesia y Malasia, históricamente importantes abastecedores de aceite de palma, disminuyeron su participación relativa en las importaciones indias en la última década, en parte por cambios en la estructura de la demanda y en las preferencias de consumo, como así también por el crecimiento de productos alternativos.
Además, se observa un aumento progresivo en la demanda india desde otros orígenes como Rusia (aceite de girasol), Brasil (aceite de soja) y Tailandia (aceite de palma), además de Argentina.
India, un destino estratégico
El informe de la BCR también señala la importancia del país asiático "como socio comercial estratégico" para Argentina en el mercado de aceites vegetales. De este modo, la India representa alrededor del 53% de las exportaciones argentinas de aceite de soja y el 35% de las de aceite de girasol, destacando el peso de ese destino en el conjunto de los envíos de estos productos.
Esta relación comercial se da en un contexto global en el que la demanda de aceites vegetales presenta tendencias crecientes, tanto para uso alimenticio como industrial, además de su utilización en la producción de biocombustibles.
Evolución histórica de las importaciones
El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario pone en perspectiva este cambio estructural en las importaciones indias de aceites vegetales comparándolo con
décadas pasadas. En los primeros años de la década de 2000, las importaciones indias oscilaban entre 4 y 5,5 Mt y estaban fuertemente concentradas en aceite de palma.
A partir de mediados de esa década, y especialmente en la última, la participación de los aceites argentinos de soja y girasol se fue consolidando hasta alcanzar un máximo del 53,1% del total importado por India en 2025.
La estructura productiva argentina —que combina altos niveles de producción de soja y girasol con una cadena industrial de procesamiento consolidada— es un factor determinante que permite responder eficazmente a la demanda externa.
Esta capacidad productiva fue reforzada por un contexto internacional en el que algunos orígenes tradicionales de aceite enfrentaron desafíos en términos de oferta, lo que generó oportunidades para proveedores alternativos, como Argentina, con suficiente volumen para abastecer mercados de gran escala.