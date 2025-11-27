Mutual Modelo inauguró su nueva sede social en un edificio histórico en la peatonal de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Mutual Modelo abrió su nueva sede en un edificio emblemático de Paraná. Su presidente, Adrián Bruffal destacó ante Elonce que se cumple el sueño de recuperar la tradición mutualista y el objetivo es ampliar servicios para los socios.
La Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos inauguró este jueves 27 de noviembre su nueva sede social en la peatonal San Martín 760 de Paraná. El espacio funciona en un edificio emblemático de 1895, conocido por haber alojado durante más de un siglo a la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia. La apertura quedó formalizada durante un acto oficial, y la atención al público comenzará el próximo lunes desde las 8 hasta las 20.
El presidente de la entidad, Adrián Bruffal, expresó a Elonce que la apertura representa “un sueño cumplido y un objetivo logrado”, porque permite “recuperar parte de la historia de Paraná” y renovar la identidad mutualista en la capital entrerriana. Según explicó, el traslado a este edificio busca reafirmar el compromiso de la Mutual Modelo con la economía social y la ayuda mutua.
“Recuperamos la historia de Paraná”
Además del impacto institucional, Bruffal destacó el valor patrimonial del lugar. “Emprendemos este proyecto con un cariño importante. Nuestra entidad es joven, pero estar en este edificio es recuperar la historia de Paraná y de la provincia”, afirmó. Recordó que la Sociedad Española fue fundada el 1º de mayo de 1859 y que el edificio inaugurado en 1895 mantuvo actividades mutuales durante más de 120 años.
En ese sentido, remarcó que la Mutual Modelo consideró “oportuno” rescatar el lugar para ponerlo nuevamente al servicio de los asociados. “No solamente pensamos la parte edilicia o la parte comercial, sino también la historia que tiene este edificio. Dentro de esta sede pasaron muchas cosas, y ahora venimos a recuperar toda esa historia del mutualismo en nuestra ciudad”, concluyó.
Servicios integrales para los asociados
La nueva sede de Mutual Modelo Paraná cuenta con una amplia variedad de servicios distribuidos en distintos niveles del edificio. En la planta baja funciona un local de venta de electrodomésticos, una farmacia propia y el área de turismo.
En el primer piso se encuentra el sector de ayuda económica y un servicio odontológico completo. “Tenemos odontología completa, incluso para hacer implantes y todo lo que sea necesario”, detalló Bruffal.
El empresario explicó que el objetivo es que el asociado pueda resolver la mayor cantidad de trámites en un mismo lugar. “Buscamos que el asociado venga y resuelva todo en una consulta o en un diagnóstico. No queremos que ande pululando por distintos lugares de la ciudad. Todo se hace en el mismo estudio”, insistió.
La entidad dispuso consultorios de primera línea, atención de médica general y un consultorio de estética “pensado especialmente para nuestras afiliadas”.
Espacios sociales y eventos
La planta alta alberga salones destinados a celebraciones y reuniones sociales. Allí podrán realizarse cumpleaños, aniversarios, recepciones y otros eventos. “Todo esto será absolutamente financiado y adaptaremos los costos al bolsillo de nuestros socios”, adelantó el titular de la mutual.
Bruffal confirmó que el edificio comenzará a operar plenamente el lunes y que el horario extendido, de 8 a 20, fue planificado para facilitar el acceso de los afiliados a los distintos servicios.
Una mutual con 27 años de historia
La Asociación Mutual Modelo nació el 27 de enero de 1999, fundada por un grupo de empleados municipales y provinciales. En la actualidad, está próxima a cumplir 27 años de actividad.
Su presidente recordó que cualquier persona interesada puede asociarse y que la cuota mensual oscila entre 8.000 y 10.000 pesos, según los servicios incluidos. “Tenemos una cuota mínima para cubrir todos los servicios a disposición de la gente”, explicó.