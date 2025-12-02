La Fiesta del Patí Gualeyo convocará a 260 embarcaciones este domingo

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta del Patí Gualeyo se realizará este 7 de diciembre con 260 embarcaciones inscriptas y visitantes de varias provincias. “Cada entorno de pesca tiene su particularidad y en Gualeguay los patíes muy grandes para sacar y participar del concurso”, comentó organizador.
La ciudad de Gualeguay avanza en los preparativos para recibir a pescadores de toda la región en la 6º edición de la Fiesta Provincial del Patí Gualeyo, que se realizará el próximo 7 de diciembre. El evento fue presentado este martes en la sede de la secretaría provincial de Turismo, en Paraná, desde donde autoridades y organizadores brindaron detalles de la tradicional competencia de pesca deportiva.
Al respecto, el director provincial de Turismo, Sebastián Bell, señaló la relevancia del encuentro para el movimiento turístico del sur entrerriano en el marco del último fin de semana largo del año. “La ocupación hotelera será alta ante la llegada de más de 200 embarcaciones y numerosos visitantes que disfrutarán de la fiesta”, estimó.
Bell indicó que esta clase de eventos forman parte de la estrategia para promover el turismo activo en Entre Ríos. “Desde que iniciamos la gestión, buscamos la generación de eventos deportivos, culturales o de este estilo con el objetivo de atraer visitantes y que toda la matriz económica de los destinos trabajen en pos de esto. En el marco económico que vive la Argentina, después de un mayo y junio muy difícil para el sector turístico, proponemos a cada municipio trabajar fuertemente para generar este estilo de evento”, sostuvo al ponderar a los organizadores que "en su mayoría son sociedades civiles y privados, que invierten para que sus localidades se transformen en un destino de eventos".
Un concurso con historia y crecimiento constante
Por su parte, Ernesto Bongio, vocero de la Peña Amigos del Bocha, repasó la trayectoria del concurso. “Somos una asociación civil integrada por pescadores con más de 15 años participando en distintos concursos en todo el país”, explicó; y comentó que la propuesta nació a partir del impulso del municipio, dado que la ciudad no contaba con un certamen propio de pesca. “Cada entorno de pesca tiene su particularidad y en Gualeguay los patíes muy grandes para sacar y participar del concurso”, comentó al dar cuenta de “muy buenas capturas en torneos anteriores”.
Sobre la expectativa de esta edición, remarcó que las inscripciones cerraron hace más de 10 días con un número récord de 260 embarcaciones; y otras 40 lanchas esperando por si se libera un cupo. Bongio aseguró que cerca del 70% de los participantes provienen de otras provincias, lo que refuerza el alcance regional del evento. “Ha dado valor a este concurso y trabajamos durante meses para poder desarrollarlo y recibir al pescador”, afirmó.
Premiación y aporte económico para la ciudad
La organización confirmó que la premiación contempla reconocimientos del puesto 1º al 15º por cantidad de piezas y del 1º al 10º por pieza mayor. También se sortearán seis embarcaciones entre todos los concursantes. “Volcamos todo el concurso para que el pescador se lleve algo”, indicó Bongio.
El evento cuenta con el acompañamiento del sector privado local, incluyendo astilleros y más de un centenar de comercios patrocinadores. “La gente de Gualeguay ya tiene la agenda y todos los comercios esperan este evento… estamos viendo si podemos ampliarlo para recibir más pescadores el año que viene”, adelantó Bongio.