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Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas

Los convenios permitirán destinar recursos a obras de infraestructura eléctrica en distintas localidades de Entre Ríos, con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad del suministro.

9 de Octubre de 2026
Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos.
Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos. Foto: (Enersa).

Los convenios permitirán destinar recursos a obras de infraestructura eléctrica en distintas localidades de Entre Ríos, con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad del suministro.

Enersa y la Secretaría de Energía de Entre Ríos formalizaron acuerdos con cooperativas eléctricas de la provincia para otorgar créditos destinados a mejorar las redes de distribución. La iniciativa reconoce a las entidades que cumplieron con sus obligaciones de pago y permitirá realizar inversiones en beneficio de los usuarios.

 

El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Energía y contó con la participación de su titular, Jorge Tarchini; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el gerente general de la Empresa, Leandro Fernández; y representantes de las cooperativas eléctricas que suscribieron los convenios.

 

A través de este mecanismo, Enersa reconocerá créditos que se aplicarán directamente sobre la facturación mensual por compra de energía de cada distribuidora, permitiéndoles destinar recursos a mejoras en sus instalaciones.

Las obras estarán orientadas a renovar y adecuar redes eléctricas, recuperar capacidad de transmisión en líneas críticas y reducir pérdidas de energía. Estos trabajos contribuirán a brindar un servicio más seguro, eficiente y confiable en las localidades beneficiadas.

 

La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la aprobación y el seguimiento de los proyectos, mientras que las cooperativas serán responsables de ejecutar las intervenciones previstas.

 

De esta manera, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos articulan acciones con las distribuidoras locales para que los beneficios económicos se traduzcan en mejoras concretas de la infraestructura eléctrica provincial.

Temas:

enersa infraestructura Secretaría de Energía
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