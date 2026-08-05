Enersa presentó el proyecto de la nueva Línea de Alta Tensión Chajarí–Federación

La obra fortalecerá el abastecimiento eléctrico del norte entrerriano, cuadruplicará la oferta de potencia disponible en Federación y consolidará una infraestructura financiada con recursos provinciales y bajo jurisdicción de Entre Ríos.
Enersa participó este miércoles, en la ciudad de Federación, de la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) para presentar los fundamentos técnicos, operativos y ambientales del proyecto de la nueva Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV entre Chajarí y Federación. La instancia forma parte del procedimiento para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.
El encuentro fue encabezado por el interventor del EPRE, Marcos Rodríguez Allende, y contó con la participación del intendente de Federación, Ricardo Bravo; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el secretario de Energía de Entre Ríos, Jorge Tarchini; representantes de los sectores industrial y maderero, autoridades provinciales, instituciones y vecinos.
Infraestructura provincial para fortalecer el servicio
La nueva línea permitirá alimentar la futura Estación Transformadora Federación 132/33/13,2 kV, cuyo proyecto ya cumplió su correspondiente audiencia pública. Ambas obras conforman una solución integral para mejorar el abastecimiento de la ciudad y su zona de influencia.
Tanto la línea como la estación transformadora serán ejecutadas con recursos provinciales y quedarán bajo jurisdicción de Entre Ríos, lo que permitirá fortalecer la planificación y la operación del sistema eléctrico provincial.
Beneficios para los usuarios y la producción
La infraestructura mejorará la calidad y la confiabilidad del servicio que reciben los vecinos, comercios, industrias e instituciones, especialmente durante el verano y en los períodos de mayor demanda.
La futura estación transformadora cuadruplicará la oferta de potencia disponible y permitirá dejar atrás el uso habitual de generadores diésel durante los picos de consumo. De este modo, se reemplazará una solución transitoria por infraestructura permanente, más eficiente y sustentable, con menor utilización de combustibles fósiles.
La mayor capacidad de abastecimiento también favorecerá la radicación de nuevos emprendimientos productivos y acompañará la expansión residencial, comercial, industrial y turística. Además, aliviará la carga de la Estación Transformadora Chajarí y mejorará las condiciones de suministro para Villa del Rosario y Santa Ana.
Respaldo institucional y productivo
El intendente Ricardo Bravo destacó que la obra constituye una respuesta largamente esperada por la comunidad y permitirá sostener el crecimiento de Federación, fortalecer su parque industrial y favorecer nuevas inversiones.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, señaló que el proyecto integra un conjunto de intervenciones prioritarias para robustecer el sistema eléctrico entrerriano y sustituir progresivamente la generación diésel por una alternativa más eficiente y sustentable.
Por su parte, Jorge Tarchini remarcó que la futura estación contará con tecnología digital y capacidad suficiente para atender el crecimiento de la demanda durante las próximas décadas. También valoró que ambas infraestructuras sean financiadas por la Provincia y permanezcan bajo su jurisdicción.
Los representantes del sector industrial y maderero manifestaron su respaldo a la iniciativa y señalaron que la mayor disponibilidad de potencia mejorará las condiciones de funcionamiento de las empresas y permitirá incorporar nuevos proyectos.
La audiencia pública representó un paso clave para avanzar con una obra destinada a mejorar el servicio, ampliar la capacidad energética y acompañar el desarrollo de Federación y del norte entrerriano.