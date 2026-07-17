Banco Credicoop reafirma su apuesta por las pymes y destacó nuevas herramientas para empresas y familias

REDACCIÓN ELONCE
El gerente zonal del Banco Credicoop, Ismael Bongiovanni, aseguró a Elonce que la entidad destina el 70% de sus financiamientos a pequeñas y medianas empresas. Además, repasó las líneas de crédito disponibles para el sector productivo, comercios y familias.
El apoyo del Banco Credicoop a las pymes continúa siendo uno de los principales ejes de trabajo de la entidad financiera. Así lo afirmó el gerente zonal, Ismael Bongiovanni, quien destacó que el banco mantiene una fuerte presencia en las economías regionales y concentra el 70% de su cartera de financiamiento en pequeñas y medianas empresas.
En un escenario económico desafiante para la producción y el comercio, el directivo sostuvo que la institución apuesta por sostener el contacto cercano con sus asociados y ofrecer herramientas adaptadas a las necesidades de cada sector.
En diálogo con Elonce, explicó que Entre Ríos ocupa un lugar estratégico dentro de esa política por el peso de su producción agropecuaria, industrial y avícola.
Financiamiento para el sector productivo
Bongiovanni remarcó que el Banco Credicoop trabaja especialmente con empresas vinculadas al agro, la industria y el comercio. "Somos un banco cooperativo y destinamos el 70% de nuestras financiaciones a las pequeñas y medianas empresas. Nos consideramos especialistas en ese segmento", señaló.
Además, indicó que la entidad ofrece distintas alternativas de financiamiento según las necesidades de cada emprendimiento. "Tenemos líneas para capital de trabajo, inversión, comercio exterior y también créditos especiales para proyectos de eficiencia energética, como la instalación de paneles solares que permiten a las empresas generar ahorros en sus procesos productivos", detalló.
Un contexto económico complejo para las pymes
El gerente zonal reconoció que las economías regionales atraviesan un escenario difícil y advirtió que el sistema financiero también enfrenta cambios importantes. "Sabemos que las economías regionales están pasando una situación muy compleja y que muchos sectores industriales atraviesan dificultades", sostuvo al apuntar que “los ejes de las políticas actuales están dirigidas a solo muy pocos sectores de la economía”.
En ese sentido, mencionó que varias entidades financieras vienen reduciendo su estructura. "Hay cierres de sucursales y reducción de personal, lo que dificulta el acceso al crédito, especialmente en el interior del país", afirmó.
Frente a ese panorama, aseguró que Credicoop mantendrá su política de cercanía. "Seguimos privilegiando el contacto personal con las empresas, los profesionales y las familias porque entendemos que es fundamental", expresó.
Capital de trabajo y créditos de inversión
Consultado sobre las herramientas más utilizadas por las empresas y los comercios, Bongiovanni indicó que los créditos para capital de trabajo continúan siendo los más demandados. "Permiten resolver situaciones transitorias de caja y acompañar el funcionamiento cotidiano de las empresas", explicó.
También destacó las líneas destinadas a inversiones de largo plazo. "Disponemos de financiamiento con plazos de 48, 60 y hasta 72 meses para proyectos concretos de inversión, aunque hoy la demanda está un poco retraída por el contexto económico", señaló.
Asimismo, recordó que la entidad ofrece servicios como descuento de cheques y adelantos en cuenta corriente para acompañar la operatoria diaria de las pymes.
Herramientas para las familias
Respecto de los particulares, el gerente señaló que una de las principales preocupaciones es el nivel de endeudamiento de los hogares. "El problema no pasa solamente por las tasas o por la disponibilidad de créditos, sino por la disminución de los ingresos familiares", explicó.
Entre las opciones disponibles, destacó las tarjetas Cabal y los préstamos personales. "Nuestra tarjeta Cabal tiene un diferencial importante de tasas respecto de otras alternativas del mercado", aseguró.
Además, informó que recientemente incorporaron préstamos hipotecarios UVA destinados tanto a la compra de una primera vivienda como de una segunda propiedad.
Cercanía como sello distintivo
Bongiovanni invitó a quienes deseen incorporarse al Banco Credicoop a acercarse a cualquiera de las 276 sucursales distribuidas en todo el país.
Explicó que una de las principales características de la entidad es el funcionamiento cooperativo, con comisiones integradas por socios que participan activamente de la vida institucional.
"Nuestro lema es 'tecnología y parrilla'. La tecnología es indispensable para operar, pero la parrilla representa ese espacio de encuentro donde escuchamos a nuestros asociados y fortalecemos el vínculo con ellos", concluyó.