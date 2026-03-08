Walser anunció inversiones por $4500 millones para obras públicas en Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser, anunció una inversión cercana a 4500 millones de pesos en obra pública durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. El plan incluye remodelación de la plaza Washington, obras en la costanera y pavimentación en distintos sectores de la ciudad.
El intendente José Luis Walser anunció obras por 4500 millones de pesos en Colón durante la apertura del período de sesiones del Concejo Deliberante. El plan de infraestructura incluye la remodelación de la plaza Washington, la segunda etapa de la costanera, pavimentación en distintas calles y obras pluviales que se financiarán con fondos municipales.
Durante su discurso, el jefe comunal realizó un balance de las obras ejecutadas en 2025 y presentó los proyectos previstos para 2026. En ese marco, destacó el denominado “Modelo Colón” como eje de desarrollo económico integral para la ciudad.
“Estoy convencido de que aunque falte mucho todavía, hemos cimentado las bases para el futuro de nuestra ciudad y que los colonenses podamos decir orgullosamente que por primera vez en su historia Colón tiene un plan rector para el desarrollo de los próximos 50 años”, afirmó.
Obras públicas
Walser recordó que en 2025 se implementó el Plan Municipal de Pavimentación, mediante el cual se invirtieron más de 3000 millones de pesos en distintas obras de infraestructura y en la adquisición de maquinaria. Entre los trabajos realizados mencionó la pavimentación de calles como Chacabuco, Alberdi, Güemes y Sanguinetti, además de obras de cordón cuneta, ampliación de redes de agua potable y cloacas.
Para el nuevo período, el intendente anticipó la continuidad de obras pluviales y de cordones cuneta, incluyendo intervenciones en barrio El Ombú para resolver problemas de anegamientos y trabajos preliminares en calle Gaillard con entubado y sumideros en la intersección con Primera Junta. También anunció nuevos sectores de cordón cuneta en barrio Medalla y en la zona oeste de la ciudad.
Uno de los anuncios centrales fue la remodelación integral de la plaza Washington. Según indicó el intendente, ya se abrieron los sobres correspondientes a la licitación para ejecutar la obra.
El plan de infraestructura también contempla la segunda etapa de la costanera y la pavimentación con adoquines de la primera etapa de la calle Peyret.
Además, se proyecta el asfaltado integral de la calle Gaillard entre Sanguinetti y Perón, obra que forma parte del programa de mejoras viales.
Centro comercial a cielo abierto
En su mensaje, Walser también se refirió al proyecto de transformación de la calle 12 de Abril. El intendente anunció que se realizará el llamado a licitación para la primera etapa de la obra, que prevé convertir el sector en un centro comercial a cielo abierto.
El proyecto incluye obras pluviales, nuevos sistemas de desagüe, renovación de redes de agua y cloacas, integración de niveles y la unificación de veredas.
También contempla pavimento articulado, instalación de mobiliario urbano, sectores destinados a carga y descarga y luminarias LED. Según se informó, la obra será financiada íntegramente con fondos municipales y se prevé una reunión con vecinos del sector para brindar detalles del proyecto.
Inversión en equipamiento e iluminación
En el repaso de la gestión, el intendente destacó también la inversión en maquinaria para el área de obras públicas. Entre los equipos adquiridos mencionó un topador con pata de cabra por 243 millones de pesos, una retroexcavadora por 157 millones, un camión regador por 163 millones y un tractor valuado en 74 millones. En materia de iluminación urbana, se instalaron 262 nuevas columnas LED y se reemplazaron 1100 luminarias por tecnología LED.
Viviendas y desarrollo productivo
Walser también solicitó el acompañamiento del Concejo Deliberante para aprobar el crédito provincial destinado a finalizar la construcción de 72 viviendas. Además, informó que la provincia elevó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el proyecto para trasladar las lagunas de tratamiento de efluentes, una obra que tendrá una inversión superior a los 20 mil millones de pesos. Los terrenos necesarios para la relocalización fueron adquiridos por la Municipalidad.
“Nada de esto es casual. Cuándo tuvo Colón este nivel de inversión con fondos propios. Con certeza les digo que nunca se hicieron obras de calidad con fondos de los vecinos”, expresó.
Turismo y desarrollo económico
Durante su exposición, el intendente también mencionó el avance del Plan Estratégico de Turismo 2026-2036, que se desarrolla con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) por 100 millones de pesos. El programa busca posicionar a Colón como destino turístico internacional y fortalecer el desarrollo económico local.
En ese contexto, Walser resaltó la importancia del Parque Industrial Mixto y anunció la creación de una Agencia para el Desarrollo, que contará con participación de los sectores productivos.
El intendente también destacó el nuevo paquete de incentivos para inversiones, que prevé la exención de tasas por diez años para nuevos emprendimientos turísticos y proyectos que se instalen en el parque industrial.
Reclamo ambiental
En otro tramo de su discurso, el jefe comunal se refirió al proyecto de instalación de una refinería de HIF Global sobre el río Uruguay y solicitó la intervención de las autoridades nacionales. “Pedimos que escuchen a nuestra comunidad y se involucren en este conflicto que amenaza nuestro futuro y el de las próximas generaciones”, expresó.
Al cierre de su mensaje, Walser remarcó la necesidad de continuar con el modelo de desarrollo impulsado por la gestión municipal. “Vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es trabajar con compromiso, pasión y responsabilidad como lo venimos haciendo desde el primer día”, sostuvo.