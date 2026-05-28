Viví la UNER se realizará en Paraná para conocer las oportunidades que brinda

Llega a Paraná la feria itinerante Viví la UNER, que en 2026 ya se realizó en Concordia y Gualeguaychú. Será este jueves 4 de junio de 10 a 16 en la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389) y la Plaza San Miguel.
La feria itinerante de la Universidad Nacional de Entre Ríos convoca a escuelas de la ciudad y la región, y público interesado. El objetivo es experimentar la vida en la universidad pública y conocer las oportunidades que brinda.
Bajo el lema Explorá tu camino, llega a Paraná la feria itinerante Viví la UNER, que en 2026 ya se realizó en Concordia y Gualeguaychú. Será este jueves 4 de junio de 10:00 a 16:00 en la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389) y la Plaza San Miguel, en Paraná. La actividad es gratuita, con inscripción previa.
En ese marco, todas las carreras de la UNER estarán presentes, organizadas por áreas temáticas: Cuerpo y Salud; Naturaleza, Ambiente y Territorio; Tecnologías, Sistemas y Materia, y Sociedad, Cultura y Organización. También participará la editorial EDUNER, mientras que Radio UNER Paraná transmitirá en vivo desde el lugar. Habrá talleres de orientación vocacional, tips para hablar en público, y lectura académica.
En tanto, en un espacio satélite habrá propuestas de Bienestar Estudiantil y se desarrollará la Batalla de cebadores a cargo de EDUNER. Además, en el edificio de calle Buenos Aires habrá distintas propuestas vinculadas al streaming y producción audiovisual, diseño gráfico,
periodismo, ESI, entre otros.
Viví la UNER continuará en Concepción del Uruguay el miércoles 10 de junio, en la Facultad de Ciencias de la Salud (Lorenzo Sartorio 2160).
Contacto: difusiondecarreras.fcedu@uner.edu.ar