 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Será el 4 de junio

Viví la UNER se realizará en Paraná para conocer las oportunidades que brinda

Llega a Paraná la feria itinerante Viví la UNER, que en 2026 ya se realizó en Concordia y Gualeguaychú. Será este jueves 4 de junio de 10 a 16 en la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389) y la Plaza San Miguel.

28 de Mayo de 2026
Viví la UNER se realizará en Paraná.
Viví la UNER se realizará en Paraná. Foto: (Uner).

Llega a Paraná la feria itinerante Viví la UNER, que en 2026 ya se realizó en Concordia y Gualeguaychú. Será este jueves 4 de junio de 10 a 16 en la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389) y la Plaza San Miguel.

La feria itinerante de la Universidad Nacional de Entre Ríos convoca a escuelas de la ciudad y la región, y público interesado. El objetivo es experimentar la vida en la universidad pública y conocer las oportunidades que brinda.

 

Bajo el lema Explorá tu camino, llega a Paraná la feria itinerante Viví la UNER, que en 2026 ya se realizó en Concordia y Gualeguaychú. Será este jueves 4 de junio de 10:00 a 16:00 en la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389) y la Plaza San Miguel, en Paraná. La actividad es gratuita, con inscripción previa.

 

En ese marco, todas las carreras de la UNER estarán presentes, organizadas por áreas temáticas: Cuerpo y Salud; Naturaleza, Ambiente y Territorio; Tecnologías, Sistemas y Materia, y Sociedad, Cultura y Organización. También participará la editorial EDUNER, mientras que Radio UNER Paraná transmitirá en vivo desde el lugar. Habrá talleres de orientación vocacional, tips para hablar en público, y lectura académica.

 

En tanto, en un espacio satélite habrá propuestas de Bienestar Estudiantil y se desarrollará la Batalla de cebadores a cargo de EDUNER. Además, en el edificio de calle Buenos Aires habrá distintas propuestas vinculadas al streaming y producción audiovisual, diseño gráfico,

periodismo, ESI, entre otros.

 

Viví la UNER continuará en Concepción del Uruguay el miércoles 10 de junio, en la Facultad de Ciencias de la Salud (Lorenzo Sartorio 2160).

 

Contacto: difusiondecarreras.fcedu@uner.edu.ar

Temas:

Uner Paraná Educación junio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso