Comerciantes de Colonia Avellaneda pidieron mayor seguridad tras robos constantes

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos y comerciantes de Colonia Avellaneda se quejaron por la creciente inseguridad. Pidieron mayor presencia policial y acción urgente.
Comerciantes y vecinos de Colonia Avellaneda expresaron su creciente preocupación por la inseguridad en la zona de calle Güemes y Convención Constituyente, donde, según relatan, los robos se han vuelto una constante. La situación generó alarma entre los comerciantes que, a pesar de haber invertido en sus emprendimientos, se sienten desprotegidos ante la falta de seguridad.
Silvia, una vecina y comerciante de la zona, dijo: “Es una vergüenza que la gente de acá que quiere trabajar y da trabajo a otra padezca a chicos que andan robando y haciendo desastre”. La mujer se lamentó por la inseguridad en el lugar, donde las plazas y las calles se han convertido en puntos problemáticos. “Ya no hay seguridad ni acá en la plaza ni en la calle, no puedo salir con mis nenes”, agregó.
La situación empeora cuando recuerda cómo las delincuentes no solo roban, sino que también destruyen todo a su paso. “A las chicas de la peluquería de al lado les rompieron la puerta, les tiraron todo”, mencionó, en un claro ejemplo de la violencia de los robos.
Robos en locales comerciales
María, una vecina que reside en Paraná, también compartió su experiencia: “Ayer robaron en la hamburguesería de la esquina, y a nosotros nos abrieron todos los ventiluz”. Se trata de una zona sin iluminación ni vigilancia. “Sacan las rejas y entran por ahí”, comentó.
El relato de Isabel, vecina de barrio 400 viviendas, no es diferente. “Hace como dos años me robaron y después que arreglé el portón, me volvieron a robar”, expresó indignada, haciendo énfasis en la constante inseguridad que afecta a la zona.
“Caminando no se ve nada, nada”, lamentó, refiriéndose a la falta de patrullajes. “La plaza se llena de chicos grandes que toman, dejan botellas. Colonia Avellaneda ya no es lo que era”, concluyó.
Denuncias y la respuesta de las autoridades
Ante la constante amenaza, los afectados han realizado las denuncias correspondientes. Isabel, por ejemplo, presentó una denuncia por el robo de los reflectores de su casa. “Los saco y los guardo todos los días porque cuando no están prendidos, el barrio queda oscuro”, señaló. Sin embargo, expresó su frustración con el proceso de denuncia: “Uno va, presenta la denuncia, pero queda todo ahí”.