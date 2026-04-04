Vecinos de Avenida Ramírez Sur reclaman mejoras urgentes en calles

REDACCIÓN ELONCE
Los vecinos de Avenida Ramírez sur denuncian el abandono de las calles, la falta de respuestas oficiales y el peligro por caños expuestos, una situación que se agrava con las lluvias.
Los vecinos de Avenida Ramírez sur volvieron a alzar la voz ante el deterioro extremo de las calles y la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales. En medio de jornadas de lluvias intensas, la situación se torna crítica: el barro, los pozos y la ausencia de mantenimiento convierten la zona en prácticamente intransitable, afectando la vida cotidiana de quienes residen allí.
“Nosotros somos un grupo de vecinos que ya no tiene respuestas de la municipalidad”, expresó una de las frentistas, quien detalló que realizaron reiterados reclamos a través del sistema 147 y presentaciones formales. Sin embargo, aseguró: “no hemos obtenido ningún tipo de respuestas”.
El problema no es reciente. Según relatan los habitantes, se trata de una situación que lleva al menos dos años sin soluciones concretas. “Ya la verdad que la situación es desesperante”, afirmó otra vecina, reflejando el hartazgo generalizado.
Calles intransitables y aislamiento en días de lluvia
Las precipitaciones agravan aún más el panorama. “No se puede salir los días de lluvia y venimos de mal en peor. La calle está intransitable”, señalaron. Esta condición no solo dificulta el tránsito vehicular, sino también el acceso a servicios esenciales.
La preocupación crece especialmente entre las familias con adultos mayores. “Si necesitan que pase una ambulancia por acá es imposible”, advirtieron. Incluso compartieron casos concretos: “Mi madre, sin ir más lejos, está operada del corazón, tiene marcapasos”.
Además, los vecinos remarcaron que la circulación diaria es un desafío constante. “Camionetas pueden pasar, pero con auto tenés que tener una flor de muñeca, si no terminás contra una banquina y moto directamente imposible”.
Peligro por caños de gas y agua expuestos
Otro de los puntos críticos es la presencia de infraestructura expuesta. “Acá pasa el tubo madre, sería del gas”, explicaron.
El riesgo es significativo: “El caño está al ras de la calle. Es el caño madre que abastece a toda la ciudad. Es realmente muy peligroso”. A esto se suma el deterioro de la red de agua potable.
“Sobre esta vereda pasa el caño de agua potable, esos caños están casi al ras de la superficie y ya ha habido roturas”, detallaron, indicando que las pérdidas de agua agravan el estado del camino.