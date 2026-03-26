UPCN pide paritarias para agilizar el pago de prolongación de jornada en Enfermería

UPCN pidió a la Secretaría de Trabajo una reunión de carácter paritario con el Ministerio de Salud para reformular el Instructivo para el pago de la prolongación de jornada a trabajadores de Enfermería.
El Sindicato UPCN solicitó a la Secretaría de Trabajo una reunión de carácter paritario con el Ministerio de Salud para la semana próxima, a fin de reformular el Instructivo para el pago de la prolongación de jornada a trabajadores de Enfermería. El objetivo es que se digitalice el proceso, de modo que sea más transparente y ágil. "Actualmente demora varios meses en pagarse, por eso venimos trabajando para que sea prácticamente automático", expresó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.
"El problema que estamos teniendo es que los compañeros demoran varios meses en cobrar las prolongaciones que vienen realizando", explicó la dirigente gremial. Informó que el Sindicato ha estado "intercambiando propuestas con el Ministerio de Salud, que ya están en una primera versión de un programa informático para que se implemente en los hospitales". Sin embargo, precisó que "para que esto suceda se debe reformular el Instructivo que oportunamente se acordó en la paritaria sectorial".
Anticipó que "ya está el sistema en prueba, para que se carguen aquellos enfermeros y enfermeras que hacen prolongación de jornada, con un ordenamiento muy claro y sencillo". A través de este procedimiento "incluso se le notifica al trabajador los días y las horas que hicieron de prolongación, para que luego firme la planilla consolidada y ésta vaya directamente al Ministerio", precisó Domínguez.
Por su parte, Patricia Sanabria, referente de Enfermería en el Sindicato, resaltó que a esta propuesta "la desarrollaron trabajadores del Ministerio de Salud, a medida de cómo funcionan los enfermeros".
Apuntó que "una vez que esté en aplicación real, que deberá ser en poco tiempo, tendrá que integrarse al Sigap para que todo se administre desde un sólo espacio", aunque señaló que este sistema que va a regir para todos los empleados públicos "es complejo" y "hay cierta resistencia por parte de los hospitales".
"No queremos que la prolongación de jornada, que nos costó tanto –desde la Ley 10.930, la reglamentación y la implementación efectiva de la prolongación de jornada– al ser percibida con demora, en lugar de considerarla un logro termina siendo un problema. Y lo peor es que muchos enfermeros no quieren hacerla", expuso Sanabria.
Por último señaló: "Queremos reformular el procedimiento, que se haga una nueva resolución y que se empiece a digitalizar la carga de la prolongación de jornada, al menos en principio en los hospitales más grandes, para agilizar el trámite".