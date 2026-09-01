Túnel Subfluvial: habrá reducción de calzada por trabajos en la cabecera santafesina

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre tendrá este martes 1 y miércoles 2 de septiembre una reducción de calzada debido a trabajos previstos en la cabecera santafesina. La intervención obligará a realizar desvíos de tránsito en ambos sentidos de circulación.

Las tareas se concentrarán sobre el tramo recto del lado de Santa Fe y estarán orientadas al perfilamiento de las banquinas y del cantero central.

Desde la administración del enlace interprovincial solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización transitoria y seguir las indicaciones del personal que estará apostado en el sector.

Qué trabajos se realizarán

La intervención en el Túnel Subfluvial tiene como objetivo mejorar el drenaje lateral y reducir el riesgo de acumulación de agua sobre la calzada durante episodios de lluvias intensas.

Para ejecutar las tareas se utilizará equipamiento especializado contratado a la firma Servicios Pedrin S.A., entre ellos una motoniveladora, una minicargadora y camiones.

Debido a la presencia de maquinaria y trabajadores, se dispuso una reducción de calzada con desvío de circulación sobre la recta santafesina.

Piden circular con precaución

La modificación alcanzará a quienes transiten en ambos sentidos entre Paraná y Santa Fe, por lo que podrían producirse demoras mientras duren los trabajos.

Desde el Túnel Subfluvial remarcaron que se trata de una intervención preventiva destinada a mejorar las condiciones de seguridad vial y evitar anegamientos en ese sector.

Las autoridades agradecieron la colaboración de los usuarios y reiteraron el pedido de disminuir la velocidad al aproximarse a la zona intervenida.