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Túnel Subfluvial: habrá reducción de calzada por trabajos en la cabecera santafesina

Las tareas se realizarán este martes 1 y miércoles 2 de septiembre sobre la recta del lado de Santa Fe. Habrá desvíos en ambos sentidos de circulación y se solicita transitar con precaución y respetar la señalización dispuesta.

1 de Septiembre de 2026
Túnel Subfluvial.
Túnel Subfluvial.

Las tareas se realizarán este martes 1 y miércoles 2 de septiembre sobre la recta del lado de Santa Fe. Habrá desvíos en ambos sentidos de circulación y se solicita transitar con precaución y respetar la señalización dispuesta.

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre tendrá este martes 1 y miércoles 2 de septiembre una reducción de calzada debido a trabajos previstos en la cabecera santafesina. La intervención obligará a realizar desvíos de tránsito en ambos sentidos de circulación.

 

Las tareas se concentrarán sobre el tramo recto del lado de Santa Fe y estarán orientadas al perfilamiento de las banquinas y del cantero central.

 

 

Desde la administración del enlace interprovincial solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización transitoria y seguir las indicaciones del personal que estará apostado en el sector.

 

Qué trabajos se realizarán

 

La intervención en el Túnel Subfluvial tiene como objetivo mejorar el drenaje lateral y reducir el riesgo de acumulación de agua sobre la calzada durante episodios de lluvias intensas.

 

Para ejecutar las tareas se utilizará equipamiento especializado contratado a la firma Servicios Pedrin S.A., entre ellos una motoniveladora, una minicargadora y camiones.

 

 

Debido a la presencia de maquinaria y trabajadores, se dispuso una reducción de calzada con desvío de circulación sobre la recta santafesina.

 

Piden circular con precaución

 

La modificación alcanzará a quienes transiten en ambos sentidos entre Paraná y Santa Fe, por lo que podrían producirse demoras mientras duren los trabajos.

 

 

Desde el Túnel Subfluvial remarcaron que se trata de una intervención preventiva destinada a mejorar las condiciones de seguridad vial y evitar anegamientos en ese sector.

 

Las autoridades agradecieron la colaboración de los usuarios y reiteraron el pedido de disminuir la velocidad al aproximarse a la zona intervenida.

Temas:

Túnel Subfluvial obras restricciones
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