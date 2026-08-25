Termas Colón lanzó un 50% de descuento para entrerrianos y anticipó sus propuestas para la primavera

REDACCIÓN ELONCE
Termas Colón implementó un 50% de descuento en el ingreso para residentes de Entre Ríos con la presentación del DNI. Sebastián García, representante del complejo, explicó a Elonce los alcances de la promoción y anticipó las propuestas previstas para los próximos meses.
Termas Colón ofrece 50% de descuento para los entrerrianos que acrediten su residencia mediante la presentación del DNI. La promoción fue anunciada por Sebastián García, representante del complejo termal, durante una entrevista con Elonce, en la que además brindó detalles de los servicios disponibles y las actividades proyectadas para los próximos meses.
El representante explicó que la iniciativa busca incentivar a los habitantes de Entre Ríos a recorrer los distintos destinos turísticos de la provincia. “Vamos a ofrecer un 50% de descuento para los entrerrianos que presenten el DNI en el ingreso”, afirmó.
El complejo cuenta con una superficie de cuatro hectáreas y media y se encuentra ubicado frente al río Uruguay. Una de sus particularidades es su cercanía con el área céntrica, ya que puede llegarse caminando desde distintos sectores de la ciudad.
Un incentivo para que los entrerrianos conozcan la provincia
García sostuvo que la promoción apunta especialmente al público entrerriano y señaló que el objetivo es facilitar que residentes de otras localidades conozcan el complejo y la oferta turística de la costa del Uruguay.
“Tratamos de recorrer toda la provincia”, explicó y remarcó la importancia de que los propios entrerrianos conozcan los atractivos disponibles dentro del territorio provincial. En ese marco, definió al descuento como “un incentivo importante” para quienes quisieran visitar el destino.
El representante señaló que en Entre Ríos funcionan más de 16 complejos termales y que cada uno presenta características particulares. En el caso de Termas Colón, destacó su emplazamiento dentro del área urbana y su ubicación frente al río Uruguay.
La particularidad de llegar caminando a las termas
Una de las características mencionadas durante la entrevista fue la posibilidad de trasladarse a pie desde el centro hasta el complejo. Sebastián contó que esa cercanía había generado incluso una escena habitual entre quienes se alojaban en la zona. “Somos uno de los pocos complejos que tiene la provincia que estamos dentro de la ciudad. Uno, si visita Colón, puede ir caminando al complejo”, señaló.
En ese sentido, relató: “Nosotros le damos la posibilidad de que se pongan la bata y salgan a la calle”. Según explicó, se había convertido en una postal habitual observar a visitantes trasladándose de esa manera entre sus alojamientos y el predio termal.
Qué servicios ofrece Termas Colón
El predio permanece abierto todos los días entre las 9 y las 20 y dispone de diferentes sectores para quienes decidan permanecer durante toda la jornada. Además de las piscinas termales, cuenta con parque acuático y espacios verdes distribuidos en sus cuatro hectáreas y media. También tiene acceso vehicular incluido dentro del predio.
La propuesta gastronómica incluye un restaurante con desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, además de otros puntos de venta dentro del establecimiento. A ello se suman alquileres de artículos necesarios para pasar el día, como batas, reposeras y lockers para guardar pertenencias.
Parque acuático y spa dentro del complejo
Las instalaciones también disponen de espacios destinados a los niños y un parque acuático que funciona durante el día. La propuesta busca permitir que familias y grupos de amigos permanezcan durante varias horas dentro del establecimiento.
García explicó que, además de las piscinas y los hidrojets, funciona un spa dentro del predio. “Todo está pensado para que vos pases el día entero y, si con las piletas no fue suficiente, si los hidrojets no alcanzaron, está Punto R, que es nuestro spa dentro del complejo para que también puedas recibir tratamiento”, detalló.
En paralelo, el complejo había incorporado durante las noches de verano una propuesta denominada Experiencia Termal Nocturna, desarrollada con cupos limitados, ambientación específica y espectáculos artísticos.
Cómo era la experiencia termal nocturna
El representante diferenció esa actividad del funcionamiento habitual durante el día. Según explicó, la experiencia nocturna fue pensada principalmente para parejas y grupos de amigos, mientras que la propuesta diurna tenía un perfil más amplio y familiar.
“En las noches de verano hemos incorporado la experiencia Termal Nocturna con algunos shows artísticos, pero con una ambientación especial y una reducción del predio para un público limitado”, detalló.
Además, anticipó que durante septiembre y con la llegada de la primavera estaba prevista una agenda de actividades, en un período en el que las termas volvían a ocupar un lugar dentro de las alternativas turísticas de la región.
La transformación del centro y la propuesta turística
Durante la entrevista también se hizo referencia a las obras sobre calle 12 de Abril, principal arteria comercial de Colón. García explicó que el sector atraviesa una transformación para convertirse en un centro comercial y cultural a cielo abierto. La intervención se complementa con la revalorización integral de Plaza Washington, otro de los espacios incluidos dentro del plan municipal de renovación del sector céntrico.
“Caminando desde la 12 de Abril, que será una peatonal o semipeatonal, van a poder llegar a Termas Colón porque está a apenas a diez cuadras del centro”, indicó.
Una propuesta para visitantes de distintos puntos del país
García señaló que, además del público entrerriano, el destino recibe visitantes provenientes de otros lugares, entre ellos Buenos Aires. Durante la entrevista sostuvo que el movimiento turístico también estaba asociado a la posibilidad de recorrer diferentes atractivos de la costa del Uruguay.
El representante indicó que se realizaron inversiones relacionadas con seguridad, cuidado y vigilancia con el objetivo de atender las necesidades de quienes llegaban al destino.
Finalmente, invitó a los residentes de distintos puntos de Entre Ríos a aprovechar la promoción. “Se pueden venir con un termo de mate, llegan a Colón y van a encontrar una ciudad que los va a recibir. Van a llegar a Termas Colón, con un balcón al río Uruguay, cuatro hectáreas y media en cinco sectores, tenemos parque acuático y tenemos todo pensado para que puedas pasar un día en familia o con amigos”, concluyó ante Elonce.