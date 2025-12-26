Sumaron puntos de venta de entradas para la Fiesta de la Playa de Concepción del Uruguay

La Fiesta Nacional de la Playa se va a desarrollar del 14 al 18 de enero de 2026 en Concepción del Uruguay. Desde este viernes 26 vuelve la venta presencial de entradas y plateas en La Histórica.
Los puntos presenciales que se suman son:
-De lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas:
Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano)
-De lunes a domingo de 14:00 a 20:30 horas:
Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Pl. baja)
-De lunes a domingo de 14:00 a 20:30 horas:
Predio Multieventos (Belgrano y Maipú)
También sigue activa la venta vía Whatsapp de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas al 351-3248-545.
Y a través del sitio www.1000tickets.com.ar pueden comprarse entradas y plateas todos los días las 24 hs.
A raíz de las Fiestas, los días 31 de diciembre y 01 de enero sólo se venderán entradas y plateas a través de la web www.1000tickets.com.ar.
Valores y etapas de venta
Los diferentes sectores de plateas se irán habilitando parcialmente a medida que se vendan las ubicaciones.
-Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA
Anticipadas Pre-venta 1 (del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $12.000,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00
En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $10.000,00
-Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS - SIN PLATEAS
Anticipadas Pre-venta 1 (del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $16.500,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
SIN PLATEAS
-Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS
Anticipadas Pre-venta 1 (del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $16.500,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $17.000,00
-Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI
Anticipadas Pre-venta 1 (del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $16.500,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $17.000,00
-Domingo 18 de enero: LUCK RA
Anticipadas Pre-venta 1 (del 23/12/25 hasta el 05/01/26): $20.000,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00
En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $22.000,00
Financiamiento
Ya se cuenta con la posibilidad de comprar las anticipadas con tarjetas de crédito del Banco Entre Ríos en hasta seis (6) cuotas sin interés.
Los interesados en mayor información, pueden consultar las redes de la Fiesta:
Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelaplaya/
Facebook: https://www.facebook.com/fiestadelaplayaderio
X: https://www.twitter.com/FiestadelaPlaya
Sitio oficial: www.fiestadelaplayaderio.com.ar