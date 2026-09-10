Nueva edición del Social Media Day en Paraná: analizan los cambios que marcan el futuro digital

El Social Media Day en Paraná desarrolló una nueva edición con especialistas, profesionales y creadores de contenido que abordan las últimas tendencias vinculadas con redes sociales, marketing digital, comunicación e inteligencia artificial. La actividad se realizó en el complejo Las Tipas del shopping Paso del Paraná.

Diego Piscitelli, organizador nacional del evento, destacó que el encuentro cumple 16 años a nivel nacional y 14 ediciones en Paraná. "Tratamos de buscar disertantes que nos comuniquen y nos informen cómo vienen los cambios, sabiendo que hoy son tan rápidos y drásticos", explicó a Elonce. La agenda comenzó a las 9 horas y se extendió hasta alrededor de las 13:30 horas.

(Elonce)

Horacio Piceda, integrante de la organización local, adelantó que uno de los principales atractivos es un panel integrado por creadores de contenido de Entre Ríos. Allí compartirán sus experiencias referentes que lograron construir comunidades digitales desde diferentes temáticas.

Creadores entrerrianos y nuevas herramientas

Entre los participantes se encuentran Mica Trocello, con contenidos vinculados al campo; Josefina Laxague, de Gualeguaychú, enfocada en docentes; y Nahuel y Nazareno Vargas González, de "Viaje Infinito". Los expositores explicaron cómo comenzaron, qué estrategias utilizan y de qué manera construyeron sus audiencias.

(Elonce)

"Cada uno tiene que encontrar su nicho, su texto y su guion para comunicar, y después tiene que armar su audiencia", señaló Piceda. Además, remarcó que las herramientas tecnológicas son importantes, pero no suficientes: "La inteligencia artificial la podemos usar más o menos, pero si no tenemos una historia para contar, si no tenemos narrativa, es muy difícil".

Tras las actividades en el cine, la propuesta continuará con un encuentro en un espacio gastronómico cercano, donde habrá nuevas conversaciones sobre creación de contenidos, gastronomía y redes. También está prevista la participación de la abogada Maira Dobler, quien abordará derechos de autor, redes sociales e inteligencia artificial.