Se realizó una feria de emprendedores entrerrianos en la Plaza Carbó

Según destacaron fuentes provinciales, en este tipo de ferias de emprendedores los entrerrianos "pueden conocer el potencial de nuestros emprendedores”.
Se llevó adelante este martes una feria de emprendedores en la Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno.
Una de las feriantes era Noemí Altamirano, que brindó detalles de lo que ofrecía al público: “Mi emprendimiento empieza con el fraccionamiento de miel entrerriana a lo que le continúan las galletitas angelitas. Por eso nos conocen porque es el emprendimiento de productos libre de gluten que se elaboran con productos frescos, no con conservantes y saborizantes o colorantes artificiales. Tenemos ocho sabores (cuatro salados y cuatro dulces) y los esperamos para que nos puedan saborear y comprar”.
Las carteras y bolsos, con diferentes diseños, es otro de los atractivos que se ofrecen en la feria de emprendedores. Brenda, que tiene su propia marca, comentó ante las cámaras: “Lo tengo en conjunto con mis hermanas. Hace diez años que fabricamos marroquinería, somos una marca registrada y en esta oportunidad trajimos variedad en bandoleras y carteras. De todos modos, fabricamos muchos más productos”.
“Formar parte de Manos Entrerrianas te abre muchas puertas y esta oportunidad de participar en la feria de Navidad está muy bueno”, profundizó.
Un colectivo de ceramistas denominado “Latidos de arcilla” era otra de las propuestas: “Hacemos cosas para el hogar en cerámica”.
Pablo Omarini, secretario de Gestión Social del Gobierno de Entre Ríos, destacó estar muy contentos por el lanzamiento de Manos Entrerrianas y expresó que “festejar las fiestas con los emprendedores es como festejar con la familia”.
Sobre el balance del 2025, el funcionario señaló: “Fue un trabajo muy arduo y lo hacemos en conjunto con ellos, donde siempre hay tres grandes patas: el financiamiento, a través de los microcréditos, de los aportes no reintegrables; la comercialización, que es cómo escalar y vender mi producto y para eso capacitar al emprendedor. Después están estos tipos de eventos, que son las instancias donde nuestros vecinos entrerrianos pueden conocer el potencial de nuestros emprendedores”.