Se realizó en Paraná la primera Jornada Intercomités de Bioética de Entre Ríos

La actividad, desarrollada en modalidad híbrida, convocó a profesionales de la salud, residentes, integrantes de comités de bioética y representantes institucionales con el objetivo de fortalecer el abordaje ético en la atención sanitaria.
Este jueves se llevó a cabo en Paraná la primera Jornada Anual Intercomités de Bioética de Entre Ríos, en el auditorio del hospital De la Baxada Dra. Teresa Ratto. La actividad, desarrollada en modalidad híbrida, convocó a profesionales de la salud, residentes, integrantes de comités de bioética y representantes institucionales con el objetivo de fortalecer el abordaje ético en la atención sanitaria.
La propuesta -declarada de interés por el Ministerio de Salud, la Honorable Cámara de Senadores y de Diputados de la provincia, así como organismos vinculados a derechos humanos y salud mental- fue organizada de manera conjunta por el Comité Central de Bioética en la Práctica y la Investigación Biomédica de la cartera sanitaria y los comités de los hospitales Materno Infantil San Roque, Escuela de Salud Mental y la Clínica Modelo S.A.
Durante la apertura, autoridades y referentes destacaron la importancia de generar espacios de intercambio. En ese marco, se precisó que la bioética constituye una herramienta fundamental en la formación de los equipos de salud, ya que permite desarrollar una mirada crítica, reflexiva y centrada en el respeto por la autonomía y los derechos de las personas.
Asimismo, se puso en valor el trabajo articulado que vienen realizando los comités de bioética de la provincia, subrayando que estas jornadas representan un paso hacia la construcción de criterios comunes y el fortalecimiento de la calidad en la atención clínica en todas las disciplinas.
A lo largo del encuentro, que se inició en horas de la mañana y culminó por la tarde, se abordaron temáticas como derechos del paciente y consentimiento informado, la bioética en la formación profesional, la urgencia en salud mental y los dilemas éticos al final de la vida. Las exposiciones estuvieron a cargo de profesionales de distintas áreas, con instancias de coordinación que favorecieron el intercambio de experiencias.
Participaron del acto de apertura la directora de Calidad en Salud, Patricia Benzi; la presidenta del Comité Central de Bioética del Ministerio de Salud, Cecilia Poggio; la subdirectora médica del hospital De la Baxada Dra. Teresa Ratto, Analía Caballo, y los presidentes de los comités de Bioética del hospital Materno Infantil San Roque y la Clínica Modelo de Paraná, Leandro Pusch y Javier Ceballos, respectivamente.