Haciendo Comunidad Con entrada gratuita

Se realizaron charlas, talleres y exposiciones en el marco del Día Nacional de la Historieta

“Nosotros hemos sido un referente a nivel mundial de la historieta”, expresó Maxi Sanguinetti, uno de los presentes en la Escuela de Música en el inicio de las actividades.

1 de Septiembre de 2025
Comenzaron las actividades en el marco del Día de la Historieta.
Comenzaron las actividades en el marco del Día de la Historieta. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

En la escuela de Música ubicada en calle Laprida, de la ciudad de Paraná, se palpitó el Día Nacional de la Historieta, que tiene fecha el próximo jueves 4 de septiembre. En el marco de ese día, las actividades iniciaron con una exposición, talleres y charlas.

 

Ricardo Jaimovich. Foto: Elonce.
Ricardo Jaimovich. Foto: Elonce.

 

Ricardo Jaimovich, uno de los presentes, agradeció el espacio y enumeró algunas de las actividades que se llevan a cabo: “Invitamos a referentes y se hacen ferias, exposiciones, dibujo en vivo y fanzine. Es con participación gratuita, es muy interesante y con paneles. Próximamente habrá la exposición de una película de Maxi Sanguinetti sobre Nicolás Mayor”.

 

Gustavo Bolz&aacute;n. Foto: Elonce.
Gustavo Bolzán. Foto: Elonce.

 

Gustavo Bolzán, por su parte, hizo un balance de la historieta en la actualidad: “Hace varios años hacemos el taller de historieta. La historieta la primera vez que se publicó fue el 4 de septiembre de 1957. Se hizo muy difundida con eso y nosotros aprovechamos y difundimos el género y el dibujo porque pensamos que es una herramienta creativa muy importante para difundir en todos los ámbitos, en las escuelas y las unas universidades. Apelamos a seguir difundiendo la historieta porque hoy por hoy la historieta en papel ha quedado atrasada ante los soportes digitales”.

 

“Con Jaimo vamos a los barrios, a los merenderos, clubes y llevamos un poco en el alma eso de querer difundir la historieta y de seguir generando espacios creativos”, sostuvo.

 

Ángel. Foto: Elonce.
Ángel. Foto: Elonce.

 

Ángel, egresado de la Facultad de Arte, sostuvo que en su caso particular se enmarcó dentro del fanzine: “Están hechos de manera artesanal. La ilustración, el armado, la impresión está todo hecho por nosotros, un grupo de poetas que se llama ‘Proyecto Toda Persona’”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Es importante hacer algo artesanal y analógico”, reforzó sobre la importancia de la historieta en tiempos de aplicaciones tecnológicas.

 

Maxi Sanguinetti. Foto: Elonce.
Maxi Sanguinetti. Foto: Elonce.

 

Maxi Sanguinetti, por su lado, resaltó: “Estamos celebrando la historieta y acompañando todas las actividades que se hacen todos los años. Estamos insistiendo con los dibujitos y las revistas”. Acerca de la publicación fundacional (“Hora cero”), mencionó: “Nosotros hemos sido un referente a nivel mundial de la historieta con las publicaciones como las que hacia Oesterheld, pero también con la historieta humorística”.

Temas:

Día de la Historieta
