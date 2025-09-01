Se realizaron charlas, talleres y exposiciones en el marco del Día Nacional de la Historieta

REDACCIÓN ELONCE
En la escuela de Música ubicada en calle Laprida, de la ciudad de Paraná, se palpitó el Día Nacional de la Historieta, que tiene fecha el próximo jueves 4 de septiembre. En el marco de ese día, las actividades iniciaron con una exposición, talleres y charlas.
Ricardo Jaimovich, uno de los presentes, agradeció el espacio y enumeró algunas de las actividades que se llevan a cabo: “Invitamos a referentes y se hacen ferias, exposiciones, dibujo en vivo y fanzine. Es con participación gratuita, es muy interesante y con paneles. Próximamente habrá la exposición de una película de Maxi Sanguinetti sobre Nicolás Mayor”.
Gustavo Bolzán, por su parte, hizo un balance de la historieta en la actualidad: “Hace varios años hacemos el taller de historieta. La historieta la primera vez que se publicó fue el 4 de septiembre de 1957. Se hizo muy difundida con eso y nosotros aprovechamos y difundimos el género y el dibujo porque pensamos que es una herramienta creativa muy importante para difundir en todos los ámbitos, en las escuelas y las unas universidades. Apelamos a seguir difundiendo la historieta porque hoy por hoy la historieta en papel ha quedado atrasada ante los soportes digitales”.
“Con Jaimo vamos a los barrios, a los merenderos, clubes y llevamos un poco en el alma eso de querer difundir la historieta y de seguir generando espacios creativos”, sostuvo.
Ángel, egresado de la Facultad de Arte, sostuvo que en su caso particular se enmarcó dentro del fanzine: “Están hechos de manera artesanal. La ilustración, el armado, la impresión está todo hecho por nosotros, un grupo de poetas que se llama ‘Proyecto Toda Persona’”.
“Es importante hacer algo artesanal y analógico”, reforzó sobre la importancia de la historieta en tiempos de aplicaciones tecnológicas.
Maxi Sanguinetti, por su lado, resaltó: “Estamos celebrando la historieta y acompañando todas las actividades que se hacen todos los años. Estamos insistiendo con los dibujitos y las revistas”. Acerca de la publicación fundacional (“Hora cero”), mencionó: “Nosotros hemos sido un referente a nivel mundial de la historieta con las publicaciones como las que hacia Oesterheld, pero también con la historieta humorística”.