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Se realizará una nueva edición de Construir Futuro, la feria de carreras, oficios y emprendedurismo

La Municipalidad de Paraná realizará la tercera edición de Construir Futuro, la feria de ofertas académicas, oficios y formación para el trabajo destinada a estudiantes secundarios.

11 de Junio de 2026
Nueva edición de Construir Futuro
Nueva edición de Construir Futuro

La Municipalidad de Paraná realizará la tercera edición de Construir Futuro, la feria de ofertas académicas, oficios y formación para el trabajo destinada a estudiantes secundarios.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección de Juventudes, realizará la tercera edición de Construir Futuro, la feria de ofertas académicas, oficios y formación para el trabajo destinada a estudiantes secundarios de Paraná y localidades vecinas.

 

La actividad se desarrollará en la Sala Mayo el martes 30 de junio, de 8 a 13, para escuelas del turno mañana, y el miércoles 1 de julio, de 13 a 18, para instituciones del turno tarde. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.

 

La propuesta busca acompañar a las y los jóvenes en el descubrimiento de su vocación y en la construcción de su proyecto de vida, brindando herramientas para explorar las distintas alternativas de formación que ofrece la ciudad: carreras universitarias y terciarias, capacitaciones y propuestas de formación laboral.

Esta edición continuará con la propuesta de clases en vivo, talleres educativos, muestras y experiencias interactivas. Además, volverán las mesas de entrevistas grupales con profesionales de distintos rubros, una actividad que tuvo una gran recepción en la edición anterior y que permite a los estudiantes conocer de primera mano experiencias, trayectorias y desafíos de diversos ámbitos laborales.

 

La inscripción puede realizarse a través de un docente responsable de cada grupo o de manera individual por parte de estudiantes interesados en asistir. El formulario de registro se encuentra disponible aquí

Temas:

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