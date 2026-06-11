Se realizará una nueva edición de Construir Futuro, la feria de carreras, oficios y emprendedurismo

La Municipalidad de Paraná realizará la tercera edición de Construir Futuro, la feria de ofertas académicas, oficios y formación para el trabajo destinada a estudiantes secundarios.
La Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección de Juventudes, realizará la tercera edición de Construir Futuro, la feria de ofertas académicas, oficios y formación para el trabajo destinada a estudiantes secundarios de Paraná y localidades vecinas.
La actividad se desarrollará en la Sala Mayo el martes 30 de junio, de 8 a 13, para escuelas del turno mañana, y el miércoles 1 de julio, de 13 a 18, para instituciones del turno tarde. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.
La propuesta busca acompañar a las y los jóvenes en el descubrimiento de su vocación y en la construcción de su proyecto de vida, brindando herramientas para explorar las distintas alternativas de formación que ofrece la ciudad: carreras universitarias y terciarias, capacitaciones y propuestas de formación laboral.
Esta edición continuará con la propuesta de clases en vivo, talleres educativos, muestras y experiencias interactivas. Además, volverán las mesas de entrevistas grupales con profesionales de distintos rubros, una actividad que tuvo una gran recepción en la edición anterior y que permite a los estudiantes conocer de primera mano experiencias, trayectorias y desafíos de diversos ámbitos laborales.
La inscripción puede realizarse a través de un docente responsable de cada grupo o de manera individual por parte de estudiantes interesados en asistir. El formulario de registro se encuentra disponible aquí