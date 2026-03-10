Se presenta ImpulsarNOS, un espacio de encuentro para emprendedoras

Se realizará el 19 de marzo en Paraná y está dirigida a mujeres que desarrollan emprendimientos y buscan fortalecer su liderazgo, compartir experiencias y potenciar sus proyectos. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.
La propuesta impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano se realizará el 19 de marzo en Paraná y está dirigida a mujeres que desarrollan emprendimientos y buscan fortalecer su liderazgo, compartir experiencias y potenciar sus proyectos. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Mujeres y en coordinación con la Dirección de Economía Social y Políticas Comunitarias, llevará adelante el taller conversatorio: ImpulsarNOS: Mujeres y Liderazgo. Una propuesta destinada a mujeres emprendedoras que deseen fortalecer su liderazgo, intercambiar experiencias y sumar herramientas para el desarrollo de sus proyectos.
La actividad, que se articula entre las Secretarías de Políticas de Cuidado y la de Gestión Social, se realizará el jueves 19 de marzo, de 9 a 12, en la Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, y contará con la disertación de Estefanía Weselak, empresaria gastronómica y sommelier. El encuentro propone generar un espacio de intercambio y reflexión entre mujeres emprendedoras, promoviendo el liderazgo personal, la confianza en la toma de decisiones y la construcción de redes de colaboración que contribuyan al crecimiento de sus iniciativas productivas.
Durante la jornada se abordarán distintos ejes vinculados al liderazgo y al desarrollo de emprendimientos, como la autoconfianza, la organización del tiempo, la definición de objetivos y la visibilidad de los proyectos. Además, se incluirán instancias participativas para compartir recorridos, dialogar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres al emprender y fortalecer los vínculos entre quienes buscan hacer crecer sus emprendimientos.
La actividad cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/320/impulsarnos