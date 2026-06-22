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Se extendió el plazo de inscripción al programa de Microcréditos para el Impulso Local

La convocatoria Microcréditos para el Impulso Local, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, permanecerá abierta hasta este viernes 26 de junio inclusive. Está destinada a municipios y comunas.

22 de Junio de 2026
Se extendió el plazo de inscripción al programa de Microcréditos.
Se extendió el plazo de inscripción al programa de Microcréditos. Foto: (GPER).

La convocatoria Microcréditos para el Impulso Local, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, permanecerá abierta hasta este viernes 26 de junio inclusive. Está destinada a municipios y comunas.

La convocatoria Microcréditos para el Impulso Local, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, permanecerá abierta hasta este viernes 26 de junio inclusive. Está destinada a municipios y comunas interesados en fortalecer emprendimientos productivos y de servicios en sus comunidades.

 

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, a través de la Dirección General de Economía Social y Política Comunitaria, y tiene como objetivo fortalecer emprendimientos productivos y de servicios mediante herramientas de financiamiento administradas por los gobiernos locales.

 

A través del programa, los municipios y comunas pueden acceder a fondos rotativos destinados al otorgamiento de microcréditos para personas emprendedoras que impulsan la producción local y contribuyen al desarrollo económico de cada territorio.

 

La propuesta contempla además instancias de acompañamiento técnico y seguimiento, orientadas a fortalecer las capacidades de gestión de los emprendimientos y favorecer la sostenibilidad de las iniciativas financiadas.

Los municipios y comunas interesados en sumarse deberán completar el formulario de preinscripción.

 

Formulario de preinscripción

Temas:

Ministerio de Desarrollo Humano convocatoria inscripción
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