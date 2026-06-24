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Se acreditan los fondos de las Tarjetas Sociales este jueves

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que el jueves 25 de junio se habilitan los saldos de las Tarjetas Sociales. Los fondos se acreditarán a las 8 horas.

24 de Junio de 2026
Tarjetas Sociales.
Tarjetas Sociales. Foto: (Archivo).

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que el jueves 25 de junio se habilitan los saldos de las Tarjetas Sociales. Los fondos se acreditarán a las 8 horas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que el jueves 25 de junio se habilitan los saldos de las Tarjetas Sociales. Los fondos se acreditarán a las 8 horas.

 

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la Tarjeta de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores. El cronograma de habilitación alcanza a todas y todos los beneficiarios de la provincia que cuentan con esta herramienta de asistencia.

Temas:

tarjetas sociales Ministerio de Desarrollo Humano
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