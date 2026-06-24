"Los rostros de Manuel Belgrano": una charla para redescubrir al prócer en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
"Los rostros de Manuel Belgrano" fue el eje de una charla del historiador Martín Quiróz en la Sociedad Italiana de Paraná. Conocé algunos detalles de la organización en la previa.
"Los rostros de Manuel Belgrano" fue el centro de una propuesta cultural realizada en la sede de la Sociedad Italiana de Paraná, donde el historiador Martín Quiróz compartió los resultados de sus investigaciones sobre la verdadera apariencia física del creador de la bandera argentina y los distintos retratos que trascendieron a lo largo de la historia.
La actividad se desarrolló en el marco del Mes de la Fraternidad y reunió a vecinos interesados en conocer una faceta menos difundida de uno de los principales protagonistas de la historia argentina. La iniciativa fue impulsada por la Sociedad Italiana, que continúa promoviendo espacios de reflexión y difusión cultural para la comunidad paranaense.
El presidente de la institución, Horacio Piceda, destacó la importancia de generar este tipo de encuentros y valoró el aporte de los investigadores locales para acercar nuevos conocimientos a la ciudadanía.
Una propuesta cultural abierta a la comunidad
Durante la presentación, Piceda explicó los motivos que llevaron a organizar la charla y subrayó el interés que despierta la figura de Belgrano. “Hoy nos convoca, en el marco del mes de la fraternidad, una charla sobre los rostros de Manuel Belgrano. Es un tema que no es muy difundido y por eso invitamos a Martín Quiroz, que es un investigador de la ciudad, para que nos dé su punto de vista y qué es lo que investigó sobre eso”.
Asimismo, remarcó el compromiso de la entidad con la difusión de actividades culturales destinadas a los vecinos de Paraná. “Nos sentimos orgullosos de poder prestarles a nuestra comunidad paranaense este tipo de actividades. Seguramente vamos a poder replicarla con otros temas que sean de interés para nuestros vecinos”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que la institución busca consolidarse como un espacio de encuentro y aprendizaje. “La Sociedad Italiana está muy comprometida con la ciudad y con las cosas serias de la ciudad. Este es nuestro aporte mínimo, pero intentamos con esto dar un salto de calidad en nuestras actividades culturales”, exclamó.
La búsqueda del verdadero rostro de Belgrano
Por su parte, el historiador Martín Quiróz explicó que la propuesta invita a observar una dimensión poco explorada de la vida del prócer argentino. “Belgrano siempre es una figura convocante y más en este mes”, sostuvo al referirse al interés que genera el creador de la bandera nacional.
Respecto del contenido de la exposición, señaló que el objetivo principal es analizar las diferentes representaciones que se realizaron sobre Belgrano a lo largo del tiempo y contrastarlas con las evidencias históricas disponibles.
“No resulta muy común hablar de los rostros de Belgrano y vas a empezar a ver cuál era su verdadero rostro, a qué se asemejaba el rostro de Manuel Belgrano. Era un prócer con unas características más que invaluables, teniendo en cuenta que él no era de formación militar”, afirmó.