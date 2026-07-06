Salud relevó la infraestructura de los centros de atención primaria del departamento Villaguay

Autoridades del Ministerio de Salud realizaron un recorrido por diferentes efectores del departamento Villaguay para llevar adelante un relevamiento edilicio y fortalecer la red de atención primaria.
Con el objetivo de fortalecer la red de atención primaria y planificar intervenciones que contribuyan a mejorar las condiciones de los establecimientos sanitarios, autoridades del Ministerio de Salud de Entre Ríos realizaron un recorrido por diferentes efectores del departamento Villaguay para llevar adelante un relevamiento edilicio.
Durante dos jornadas de trabajo, autoridades de las direcciones generales del Primer Nivel de Atención y de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Salud visitaron los centros de atención primaria Dr. Carlos María Tófalo, en Lucas Norte; Oscar Delucchi, en Raíces Oeste; El Chajarí, en Mojones Sud Segunda; Don Laureano Villanueva, en Laguna Larga; Héctor Enrique Torra, en Paso de la Laguna; San Camilo, en Mojones Sur; El Payrirí, en Lucas Norte; y Carlos Fuertes, donde se evaluó el estado de la infraestructura y se relevaron las principales necesidades de cada institución.
Asimismo, se destacó que en una primera etapa ya habían sido recorridos los centros de salud Antonio P. Vuotto, en Estación Raíces; Pedro Solari, en Mojones Norte; Tulio González, en Jubileo; y Mario Torres, en Ingeniero Sajaroff, completando así un relevamiento integral de los efectores del departamento.
Al respecto, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, señaló: "Estas recorridas son fundamentales porque la presencia en el territorio nos permite relevar de manera directa las condiciones edilicias de cada efector, priorizar las intervenciones y gestionar adecuadamente los recursos disponibles".
Por su parte, la coordinadora ejecutiva de Recursos Materiales, Miriam Villalba, destacó: "Actualmente, los centros de salud Delucchi y Vuotto ya se encuentran en obra, con trabajos de puesta en valor que incluyen impermeabilización, mejoras edilicias, cambio de aberturas, incorporación de mobiliario y tareas de pintura. A partir de este relevamiento, definimos como prioridad avanzar con intervenciones en los efectores Don Laureano Villanueva, Torra y Carlos Fuertes, de acuerdo con las necesidades y el grado de urgencia detectados".
Estas recorridas forman parte de la estrategia de la cartera sanitaria para acompañar a los efectores de toda la provincia, optimizar la infraestructura y fortalecer el acceso a una atención de calidad para la comunidad.