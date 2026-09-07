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Salud Animal: el quirófano móvil llega a los barrios Anacleto Medina y Puerto Sánchez

Salud Animal, ofrece de manera gratuita castraciones, vacunación antirrábica y desparasitaciones para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Esta semana, el servicio estará en Anacleto Medina y Puerto Sánchez.

7 de Septiembre de 2026
Operativos de Salud Animal.
Operativos de Salud Animal. Foto: (MdP).

Salud Animal, ofrece de manera gratuita castraciones, vacunación antirrábica y desparasitaciones para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Esta semana, el servicio estará en Anacleto Medina y Puerto Sánchez.

La Municipalidad de Paraná continúa durante septiembre con el operativo de Salud Animal, que ofrece de manera gratuita castraciones, vacunación antirrábica y desparasitaciones para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Esta semana, el servicio estará en Anacleto Medina y Puerto Sánchez.

 

Hasta el miércoles, el quirófano móvil se instaló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Anacleto Medina, ubicado en la plaza Mártires de Trelew, por calle Juan Vives, entre Los Chanás y Los Jacarandáes.

Luego, el operativo se trasladará al barrio Puerto Sánchez, donde atenderá el jueves y viernes, en la rotonda ubicada al final de la calle Pescador del Paraná.

La propuesta contempla castraciones, vacunación antirrábica y desparasitaciones para animales domésticos. De acuerdo con el cronograma difundido por la Municipalidad, tendrán prioridad los vecinos de los barrios donde se desarrolla el operativo y quienes hayan gestionado previamente un turno a través de la plataforma Mi Paraná.

 

La atención también se realizará por orden de llegada. Para las castraciones, se recomienda que los animales concurran con un ayuno de aproximadamente 10 horas. En el caso de los perros, deberán asistir con collar y correa y, si son agresivos, con bozal. Los gatos deberán ser trasladados en una transportadora o en un bolso cerrado. También se aconseja llevar una manta para cubrir al animal luego de la intervención.

Desde el Municipio se destaca que las castraciones forman parte de las políticas de salud y bienestar animal, ya que contribuyen al control de la población de perros y gatos, previenen situaciones de abandono y ayudan a reducir los riesgos asociados a enfermedades zoonóticas.

Temas:

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