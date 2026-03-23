Sabores de las Ferias: gran convocatoria en la peña del Mercado Sud

REDACCIÓN ELONCE
Sabores de las Ferias volvió a reunir a vecinos en el Mercado Sud con una peña llena de gastronomía regional, música y gran participación.
El evento Sabores de las Ferias se desarrolló este domingo en el Mercado Sud con una gran concurrencia de público que disfrutó de una jornada colmada de gastronomía regional, música y propuestas culturales. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Paraná, volvió a posicionarse como una alternativa atractiva durante el fin de semana largo.
Cristian Borghello destacó el acompañamiento del público y la importancia de estos encuentros: “Estamos muy contentos, hay mucha gente en la calle. La gente necesita estos eventos para salir, comida regional y casera. Ahora estamos con Noé Telagorri”.
La propuesta incluyó una amplia variedad de comidas tradicionales, con fuerte presencia de productores y emprendedores locales que ofrecieron platos caseros y regionales a precios accesibles.
Gastronomía regional y propuestas para toda la familia
Uno de los grandes atractivos de Sabores de las Ferias fue la oferta gastronómica. Borghello detalló: “Tenemos de Chano María el asado con cuero desde el mediodía, con choripanes, comida alemana, queso y salame. Es todo un combo con postres. Además, cerveza y tragos”.
El evento combinó sabores tradicionales con propuestas modernas, generando un espacio ideal para compartir en familia o con amigos. La presencia de stands con productos artesanales y regionales permitió también impulsar el consumo local y fortalecer el trabajo de pequeños emprendedores.
La peña sumó además música y un ambiente festivo que acompañó durante toda la jornada, consolidando el evento como una opción recreativa accesible para vecinos y visitantes.
Impulso municipal y continuidad del evento
Por su parte, Natalia Cuello remarcó el rol del municipio en la organización: “Estamos en este feriado largo con dos eventos de la Municipalidad de Paraná. Este evento, en particular, la peña en el Mercado Sud. Esta es la segunda que se va realizando, esta vez con emprendedores locales”.
También subrayó el éxito de la convocatoria: “Al mediodía se hizo asado con cuero y se contó con una gran convocatoria en un evento gratuito y accesibilidad a los precios”. Este aspecto fue clave para garantizar la participación de un público amplio.