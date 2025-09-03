Rosario del Tala tuvo su jornada de Juegos Culturales Entrerrianos

Más de 100 gurises participaron en la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero en la escuela Nº 1 de Rosario del Tala. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.
Fueron parte de la jornada participantes de Rosario del Tala, Villaguay, Nogoyá, Gualeguay, Maciá, Mansilla, Galarza, Hernández, Villa Clara, Jubileo, Lucas González y Aranguren.
La final provincial de los Juegos será este domingo en la localidad de Ramírez, desde las 9 hasta las 18. La actividad se realizará por la mañana en la Casa Municipal de la Cultura y por la tarde, a partir de las 14, en el Parque Evita. Participarán las y los seleccionados de las instancias locales y regionales.
Sumando todas las etapas, ya participaron un total de más de 600 inscriptos en las disciplinas de videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza (solista y pareja), teatro (unipersonal y grupal), cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.
Los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero, impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año la temática es "Cuento, leyenda y voces del monte", una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano.