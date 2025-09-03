 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Rosario del Tala tuvo su jornada de Juegos Culturales Entrerrianos

Los Juegos Culturales Entrerrianos tuvieron su jornada en Rosario del Tala con la participación de más de 100 gurises.

3 de Septiembre de 2025
Juegos Culturales Entrerrianos
Juegos Culturales Entrerrianos

Más de 100 gurises participaron en la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero en la escuela Nº 1 de Rosario del Tala. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.

Fueron parte de la jornada participantes de Rosario del Tala, Villaguay, Nogoyá, Gualeguay, Maciá, Mansilla, Galarza, Hernández, Villa Clara, Jubileo, Lucas González y Aranguren.

 

La final provincial de los Juegos será este domingo en la localidad de Ramírez, desde las 9 hasta las 18. La actividad se realizará por la mañana en la Casa Municipal de la Cultura y por la tarde, a partir de las 14, en el Parque Evita. Participarán las y los seleccionados de las instancias locales y regionales.

Sumando todas las etapas, ya participaron un total de más de 600 inscriptos en las disciplinas de videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza (solista y pareja), teatro (unipersonal y grupal), cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.

 

Los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero, impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año la temática es "Cuento, leyenda y voces del monte", una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano.

Temas:

Juegos Culturales Entrerrianos Rosario del Tala
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso