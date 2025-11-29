 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Romero gestionó ante organismos internacionales financiamiento para obras estratégicas de Paraná

En Washington D.C., la intendenta Rosario Romero mantuvo reuniones con representantes del BID y el Banco Mundial, para plantear la necesidad de conseguir financiamiento para obras clave como el agua potable, saneamiento e infraestructura.

29 de Noviembre de 2025
En Washington D.C., la intendenta Rosario Romero mantuvo reuniones con representantes del BID y el Banco Mundial, para plantear la necesidad de conseguir financiamiento para obras clave como el agua potable, saneamiento e infraestructura.

La intendenta Rosario Romero participó de un encuentro de trabajo en la Embajada Argentina en Washington D.C., Estados Unidos, donde la comitiva de la capital provincial planteó la necesidad de conseguir financiamiento para ejecutar obras estratégicas para la ciudad: el agua potable, acciones de saneamiento e infraestructura regional.

 

“Trabajamos para abrir nuevas oportunidades de financiamiento para las obras estratégicas de Paraná. Seguimos gestionando con planificación y seriedad para que las transformaciones que la ciudad necesita puedan concretarse”, señaló la intendenta Rosario Romero.

La Presidenta Municipal, junto a funcionarios de su equipo de gobierno, expusieron acerca de la importancia regional de Paraná y analizaron herramientas de financiamiento que utilizan otras provincias.

 

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Santiago Halle y el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz; además hicieron lo propio, representantes de la Embajada Argentina en Washington D.C. y autoridades del BID y del Banco Mundial.

