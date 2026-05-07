Restauran esculturas históricas del Parque Urquiza con ayuda de estudiantes universitarios

El Municipio de Paraná y la Facultad de Humanidades llevan adelante la restauración de esculturas emplazadas en el Parque Urquiza. Los trabajos forman parte de un proyecto de preservación patrimonial y formación profesional para estudiantes universitarios.
La Municipalidad de Paraná avanzó en la etapa final de la puesta en valor de esculturas históricas ubicadas en el Parque Urquiza, en el marco de un convenio institucional firmado con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS). La iniciativa contempla la restauración de obras de alto valor simbólico y patrimonial emplazadas en espacios públicos de la ciudad.
Los trabajos se desarrollan sobre la Cuesta de Izaguirre, en el Paseo de las Esculturas inaugurado en 1992, y son realizados por estudiantes de la cátedra Escultura en Espacios Públicos de la Tecnicatura en Escultura de la FHAyCS.
Entre las obras intervenidas se encuentran “Resurgimiento”, de Victorina Bovier y Luis Alberto Simonelli; “Homenaje al pescador”, de Adrián Dorado; “Estructura figurativa”, de Jorge Fernández; y “La gansa de los huevos de oro”, de Manuel Gericke, que se encuentra en su etapa final de restauración.
Segunda etapa de restauración
El proyecto prevé además una segunda instancia de intervención sobre otras tres esculturas: “Los Cardinales”, “Luces y Sombras” y “Apacheta de ofrendas”. Estas obras serán restauradas en espacios cerrados antes de volver a ser emplazadas en el espacio público.
El subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, destacó la importancia de la iniciativa y afirmó: “Este convenio pone en valor el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Se fortalece el espacio público y se impulsa la restauración de esculturas en las que participan estudiantes, quienes también transitan una instancia formativa en territorio”.
Además, remarcó que desde el área de Cultura esperan “con expectativa la finalización del proceso”, al considerar que las obras forman parte de la identidad cultural de Paraná.
Formación profesional y preservación patrimonial
Por su parte, el profesor de la cátedra Escultura en Espacios Públicos, Gabriel Domínguez, resaltó el trabajo conjunto entre la universidad y el Municipio. “Es muy importante el vínculo que se generó entre la Facultad y la Municipalidad para poner en valor estas obras que son patrimonio de los paranaenses”, sostuvo.
Domínguez explicó que la experiencia también resultó enriquecedora para los estudiantes, ya que les permitió realizar prácticas de campo vinculadas a su futura actividad profesional.
En una primera etapa del proyecto se desarrolló una investigación técnica sobre cada escultura. “Se buscó información de los tipos de materiales que se usaron, el artista que intervino, la época y en base a todo eso se formuló una ficha de conservación que detalla el estado de la obra antes de la puesta en valor”, explicó el docente.
Trabajo conjunto entre Municipio y Universidad
El convenio establece que la Municipalidad aporta materiales y herramientas necesarias para la limpieza y restauración, mientras que desde la FHAyCS se brindan los recursos humanos para las tareas de relevamiento, investigación y ejecución de los trabajos.
Desde el Municipio señalaron que la propuesta reafirma el compromiso con el cuidado y preservación del patrimonio artístico de la ciudad, además de consolidar políticas culturales vinculadas al fortalecimiento de los espacios públicos y el trabajo articulado con instituciones universitarias.