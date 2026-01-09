Reprogramaron la segunda noche de la Fiesta Nacional del Lago por cuestiones climáticas

La reprogramación de la segunda noche de la Fiesta Nacional del Lago fue confirmada oficialmente por la Municipalidad, debido a cuestiones climáticas y de seguridad eléctrica. La decisión alcanzó a la jornada prevista para este viernes 9 de enero, que finalmente se desarrollará el sábado 10, a partir de las 20, en el Anfiteatro Juancho Garcilazo.

La 42° edición de la Fiesta Nacional del Lago comenzó este jueves y se extenderá hasta el domingo 11 de enero, con una nutrida grilla artística y una importante convocatoria de público. El evento es uno de los principales atractivos turísticos y culturales del verano en la región, y cada año reúne a miles de visitantes.

Desde la organización explicaron que la medida se adoptó con el objetivo de resguardar la seguridad del público, los artistas y el personal técnico, ante la inestabilidad climática prevista para la jornada del viernes. El comunicado oficial destacó que la decisión fue preventiva y priorizó el normal desarrollo del espectáculo.

Nueva grilla para el sábado

Con la reprogramación, el sábado 10 se vivirá una noche central con la presentación de Axel, Vikingo Correa, La Parabellum (tributo a Patricio Rey) y Damas Gratis. Además, se informó que los artistas locales que estaban previstos para la noche del viernes serán reubicados entre el sábado y el domingo, respetando su participación dentro del festival.

La Fiesta Nacional del Lago se desarrolla en el Anfiteatro Juancho Garcilazo y forma parte del calendario de eventos destacados de la provincia durante la temporada de verano.

Transmisión en vivo por Elonce

Las distintas noches de la Fiesta de Federación son transmitidas en vivo por Elonce, en el marco del ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta que busca difundir eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que ponen en valor la identidad de Entre Ríos y la región.

Desde la organización invitaron al público a acompañar las jornadas restantes y a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización vinculada al clima.