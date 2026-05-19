Reponen broza y ripio en acceso a Colonia 3 y 14 en el departamento La Paz

Es en un segundo tramo del ingreso a la Colonia Oficial 3 y 14, en el departamento La Paz. Las tareas benefician a cuatro escuelas, un centro de salud y un amplio sector productivo agrícola - ganadero.
Reponen broza y ripio en Colonia 3 y 14 en departamento La Paz. La Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante la reposición de material en un segundo tramo del ingreso a la Colonia Oficial 3 y 14, en el departamento La Paz. Las tareas benefician a cuatro escuelas, un centro de salud y un amplio sector productivo agrícola - ganadero.
Con fondos provinciales y a través de maquinarias y camiones de Vialidad, se trabaja en la distribución de 1900 metros cúbicos de suelo calcáreo y unos 1270 m3 de ripio, en un tramo cercano a los dos kilómetros del acceso a la colonia.
Al respecto de la importancia de las mejoras, el diputado provincial Bruno Sarubi, remarcó que "estamos muy cerca de poder concretar esta obra que es tan necesaria. La verdad es que es muy importante para el departamento La Paz, sobre todo para el sector norte, ya que hay muchos vecinos que viven en la zona. Este trabajo de Vialidad va a traer numerosos beneficios de forma directa e indirecta para toda la comunidad. Tener buenos caminos genera buena transitabilidad cuando se necesita porque hay varias escuelas y centros de salud en la zona, porque la gente necesita entrar y salir a sus casas. Es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y también un beneficio para una zona productiva importante".
A su vez, destacó que "nos pone contentos porque es una forma de visibilizar el trabajo como legislador que uno hace porque hace pocos meses hubo una decisión política de nuestro gobernador, Rogelio Frigerio de mandar un proyecto de ley donde modificaba el porcentaje de afectación del impuesto rural que paso de ser un 20 por ciento a destinarse el 100 por ciento para el mantenimiento de caminos rurales. Es una forma de visibilizar como lo abstracto de una ley, hoy se está materializando".
Por su parte, la presidenta de la junta de gobierno Colonia Oficial Nº3 y 14, Mercedes Retamozo, señaló que "el año pasado se hizo un tramo y hoy tomamos con mucha alegría la novedad de que se va a dar continuidad a la reposición sobre unos kilómetros más. Nos pone contentos porque debemos dar transitabilidad a las personas sobre un camino que es muy importante para la zona y que en días de lluvias nos deja aislados dos o tres días. Si bien para el centro de la colonia van a quedar algún pasos a recuperar, es una tranquilidad poder garantizar todo ese primer tramo".
A su vez, destacó que "es un trazado muy transitado por camiones, maquinarias, transporte escolar, un colectivo de línea que anda dos o tres veces por semana dependiendo del estado del ripio y que traslada a los vecinos a la ciudad".
Cabe remarcar, que se trata de una zona con una amplia actividad productiva ganadera, tambera y agropecuaria que se verá beneficiada; además de cuatro escuelas ubicadas en cercanías al camino, la N° 57 Tomas de Rocamora, N°93 Francisco Héctor Ferello, N° 69 Alfredo Carlos Villalba, N° 50 Gabriela Mistral y junto a esta última un centro de salud. Por otra parte, las mejoras permitirán la circulación del transporte escolar y de la línea de colectivos Malvinas Argentinas que une la colonia con La Paz, San Ramírez y Ombú.