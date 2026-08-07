Región Centro: Entre Ríos analizó la adopción de inteligencia artificial en el sector productivo

Entre Ríos participó de la primera sesión del Consejo Asesor del Observatorio de Nuevas Tecnologías. Las provincias avanzaron en políticas sobre inteligencia artificial en la Región Centro y acordaron analizar su impacto en el empleo y la producción.
La inteligencia artificial en la Región Centro fue eje de una nueva instancia de trabajo entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que ratificaron el desarrollo de políticas públicas conjuntas para acompañar la incorporación de nuevas tecnologías y analizar sus efectos sobre el empleo y el sector productivo.
La actividad se realizó en Rosario, en el marco del IV Encuentro de la Mesa Permanente del Trabajo, el Empleo y la Seguridad Social, y constituyó la primera sesión plenaria del Consejo Asesor del Observatorio de Nuevas Tecnologías.
La delegación entrerriana estuvo encabezada por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, quien compartió el encuentro con autoridades de las otras provincias, representantes del sistema científico y universitario y referentes del sector productivo.
El impacto de la IA sobre el empleo
Durante la jornada, desarrollada en modalidad híbrida en la Tecnoteca Rosario, se avanzó en una investigación destinada a determinar el nivel de adopción de herramientas de inteligencia artificial en las empresas. El estudio buscará anticipar cambios en la demanda laboral y detectar necesidades de capacitación.
Además, las tres provincias rubricaron el Compromiso de la Región Centro para el Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial, que recibió el respaldo unánime de las universidades públicas y privadas participantes. También quedaron establecidos los criterios metodológicos para el segundo relevamiento sobre adopción y adaptación de IA.
“Nuestra prioridad es generar herramientas para que los trabajadores y el entramado productivo puedan prepararse mejor frente a los cambios que generan las nuevas tecnologías”, remarcó Camoirano. Además, sostuvo que el trabajo regional permitirá impulsar la innovación “cuidando al mismo tiempo la calidad del empleo y los derechos laborales”.
Del encuentro participaron representantes de UNER, UTN, UNL, UNR, UCA, Universidad Austral, UAI y UCEL, entre otras instituciones académicas y organizaciones de la región.