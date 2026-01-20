 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Realizaron mejoras edilicias en una escuela de Victoria

El gobierno provincial realizó obras para resolver filtraciones y mejoras edilicias en la escuela Nº 55 Soberanía Nacional de la ciudad de Victoria.

20 de Enero de 2026
Obras en la escuela Nº 55
Obras en la escuela Nº 55

El gobierno provincial realizó obras para resolver filtraciones y mejoras edilicias en la escuela Nº 55 Soberanía Nacional de la ciudad de Victoria.

El gobierno de Entre Ríos concluyó trabajos de reparación y adecuación edilicia en la escuela Nº 55 Soberanía Nacional de la ciudad de Victoria, con el objetivo de resolver filtraciones, fallas en el sistema cloacal y el deterioro de distintos sectores del edificio que afectaban el normal desarrollo de las actividades escolares.

 

La intervención se realizó en la escuela Nº 55 Soberanía Nacional, donde asisten más de 200 estudiantes y se encuentra en la intersección de Boulevard Brown y Maipú, y permitió dar respuesta a problemas edilicios originados por el desgaste de los techos y del sistema de desagües. Estas deficiencias habían provocado filtraciones de agua, daños en los cielorrasos e incluso cortocircuitos, además de inconvenientes en el patio central por cámaras de inspección fisuradas.

Los trabajos fueron ejecutados a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios e incluyó la impermeabilización de cubiertas, la sustitución de una cubierta de chapa en mal estado junto con su estructura de soporte, y la renovación de cielorrasos.

 

En el aula Nº 1 se colocaron 26 m2 de cielorraso de PVC, mientras que en el sector del comedor y la cocina se llevaron adelante tareas de pintura y reacondicionamiento general. La obra estuvo a cargo de la firma Ascua e Hijo Construcciones y demandó una inversión provincial de 29 millones de pesos.

 

Al respecto, el ministro a cargo, Hernán Jacob, señaló que "las intervenciones en infraestructura escolar buscan posibilitar espacios adecuados y seguros para la enseñanza, evitando que problemas edilicios interfieran en el desarrollo de las clases". En ese sentido, destacó que "la planificación y el trabajo sostenido permiten atender las necesidades concretas de cada institución y garantizar mejores condiciones para estudiantes y docentes".

Temas:

obras mejora edilicia escuela Victoria
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso