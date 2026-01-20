Realizaron mejoras edilicias en una escuela de Victoria

El gobierno provincial realizó obras para resolver filtraciones y mejoras edilicias en la escuela Nº 55 Soberanía Nacional de la ciudad de Victoria.
El gobierno de Entre Ríos concluyó trabajos de reparación y adecuación edilicia en la escuela Nº 55 Soberanía Nacional de la ciudad de Victoria, con el objetivo de resolver filtraciones, fallas en el sistema cloacal y el deterioro de distintos sectores del edificio que afectaban el normal desarrollo de las actividades escolares.
La intervención se realizó en la escuela Nº 55 Soberanía Nacional, donde asisten más de 200 estudiantes y se encuentra en la intersección de Boulevard Brown y Maipú, y permitió dar respuesta a problemas edilicios originados por el desgaste de los techos y del sistema de desagües. Estas deficiencias habían provocado filtraciones de agua, daños en los cielorrasos e incluso cortocircuitos, además de inconvenientes en el patio central por cámaras de inspección fisuradas.
Los trabajos fueron ejecutados a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios e incluyó la impermeabilización de cubiertas, la sustitución de una cubierta de chapa en mal estado junto con su estructura de soporte, y la renovación de cielorrasos.
En el aula Nº 1 se colocaron 26 m2 de cielorraso de PVC, mientras que en el sector del comedor y la cocina se llevaron adelante tareas de pintura y reacondicionamiento general. La obra estuvo a cargo de la firma Ascua e Hijo Construcciones y demandó una inversión provincial de 29 millones de pesos.
Al respecto, el ministro a cargo, Hernán Jacob, señaló que "las intervenciones en infraestructura escolar buscan posibilitar espacios adecuados y seguros para la enseñanza, evitando que problemas edilicios interfieran en el desarrollo de las clases". En ese sentido, destacó que "la planificación y el trabajo sostenido permiten atender las necesidades concretas de cada institución y garantizar mejores condiciones para estudiantes y docentes".