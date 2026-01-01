Realizan obras sanitarias en escuela de Rocamora

El gobierno entrerriano a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios lleva adelante una obra de emergencia en la Escuela Primaria NINA N° 23 "Alejo Peyret" de la localidad de Rocamora, departamento Uruguay, destinada a mejorar las condiciones sanitarias del establecimiento.

La Escuela N° 23 "Alejo Peyret" presenta una matrícula de 80 alumnos y una superficie cubierta de 1.366 metros cuadrados, comprendidos en aulas, áreas administrativas, biblioteca, sanitarios, cocina-comedor, nivel inicial, salón de usos múltiples y espacios comunes.

La intervención contempla la reparación y adecuación de la instalación cloacal y de los desagües pluviales, dando respuesta a una problemática que presenta el edificio escolar. Actualmente, los sanitarios no se encuentran conectados al sistema de tratamiento de líquidos cloacales, lo que provoca el vuelco hacia la vía pública. A su vez, la pendiente natural del terreno genera acumulación de agua de lluvia en el frente de la escuela, afectando el patio y las construcciones cercanas.

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Con una inversión provincial de 24 millones de pesos y un plazo de 30 días corridos, la obra prevé la construcción de un sistema de bocas de desagüe y conductos pluviales que permitirán encauzar el agua de lluvia hacia la calle y secar el terreno anegado. Además, se lleva adelante la conexión del desagüe cloacal de los sanitarios al sistema de pozo absorbente, así como la reconstrucción de la vereda perimetral del nivel inicial, con el objetivo de evitar el ingreso de humedad al edificio.

Al respecto, el ministro Hernán Jacob destacó la importancia de estas intervenciones al señalar que "estas obras de emergencia son fundamentales para garantizar condiciones edilicias dignas y seguras en las escuelas entrerrianas". En ese sentido, remarcó que "se avanza con intervenciones que priorizan soluciones concretas a los establecimientos y que tienen impacto directo en el desarrollo de las actividades educativas y los estudiantes".