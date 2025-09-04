En el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná se desarrolló este jueves la jornada “¿Cómo lo digo? El desafío de comunicar sobre salud mental y prevención del suicidio”, destinada a periodistas, comunicadores, productores, técnicos, creadores de contenido y referentes institucionales.

La actividad fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quienes destacaron la necesidad de un abordaje responsable de la temática en los medios de comunicación.

El director del área de Salud Mental, Esteban Dávila, consideró que la jornada fue “muy productiva” y destacó la respuesta de los medios de comunicación a la convocatoria. Subrayó que no se trató solo de una capacitación teórica, sino que permitió un “intercambio muy positivo para trabajar y tratar estas temáticas de manera responsable”.

En relación con el rol de los comunicadores, Dávila explicó que cada vez que se informa sobre suicidio es fundamental abrir una puerta de acceso a ayuda. “La forma de transmitir estos mensajes puede ayudar a salvar vidas, a personas que transitan problemáticas de este tipo”, señaló. Y agregó: “Cuando hablamos de salud mental hablamos de algo comunitario, transversal, que nos atraviesa a todos y en lo cual los medios tienen un rol fundamental”.

Prevención del suicidio: “cada mensaje debe abrir una puerta de ayuda”

Comunicación y responsabilidad social

La directora de Comunicación del Ministerio de Salud, Manuela Calderón, remarcó que el abordaje de la salud mental requiere una actualización constante, dado que es una problemática multidimensional. “Esto implica un cambio de paradigma permanente y narrativas que nos conecten como sociedad”, indicó.

Asimismo, destacó que los medios y las redes sociales deben ser aliados a la hora de comunicar sobre temas sensibles: “Tenemos la responsabilidad de ayudar a una persona que quizás está pasando por un mal momento, identificar esas situaciones y contar con herramientas que potencien nuestra capacidad de comunicar bien”.

La línea 135, un recurso clave en la provincia

Por su parte, la coordinadora del Programa Provincial de Prevención en Salud y de la línea 135, Delfina Noé, recordó que este servicio funciona desde noviembre de 2022, de manera gratuita, confidencial y durante todo el año. “La línea tiene como objetivo brindar una primera escucha cuidada, segura y accesible a toda la población entrerriana”, explicó.