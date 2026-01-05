Junto a los Reyes Magos, presentaron un pesebre viviente en los miradores de Bajada Grande

REDACCIÓN ELONCE
La Parroquia Inmaculado Corazón de María organizó un emotivo pesebre viviente en Bajada Grande, con la participación de niños, familias y músicos locales. Los Reyes Magos recorrieron el barrio, brindaron ofrendas al Niño Jesús y compartieron su emoción con la comunidad.
Este lunes por la noche, la Parroquia Inmaculado Corazón de María organizó un tradicional pesebre viviente en los miradores de Bajada Grande, una de las zonas costeras más emblemáticas de Paraná. El evento, que contó con la participación de la comunidad y la música de Los Fronterizos, recreó el nacimiento del Niño Jesús, con actores representando a los Reyes Magos, pastores y demás personajes de la tradición.
El público, compuesto principalmente por vecinos de Bajada Grande, se mostró altamente puntual, trayendo sillas y preparándose para disfrutar de esta puesta en escena religiosa y espiritual. El evento tuvo un carácter emotivo, destacando la unión de la comunidad en un espacio de gran significado cultural y religioso.
La bendición del río Paraná
El Padre Tito Albornoz, líder de la Parroquia, expresó su sentir por poder compartir este momento especial con la comunidad. "Con mucha alegría y emoción siempre, para celebrar al niño Jesús que se hace presente en nuestros corazones. Poder representarlo con la familia en comunidad es una bendición para todos", comentó el sacerdote a Elonce.
La celebración se desarrolló en un predio recientemente recuperado, lo que le dio un toque especial al evento. "El río Paraná nos identifica como paranaenses y entrerrianos y más que nada en esta zona de pescadores", destacó el padre Tito, subrayando la conexión emocional que los habitantes de la zona sienten por este lugar.
Este espacio, además de ser un punto de encuentro para actividades religiosas, ha sido también sede de eventos de gran relevancia, como la tradicional fiesta náutica de todos los años.
Participación comunitaria y de los niños
Los ensayos para este pesebre viviente comenzaron semanas antes, y la comunidad se volcó en gran número para colaborar. "Participa gente de la parroquia y también de otras entidades folclóricas, y niños de la catequesis que se visten, algunos de angelitos, otros de pastorcitos", explicó el padre Tito.
Un mensaje de esperanza y paz para el nuevo año
La celebración culminó con un mensaje de esperanza y buenos deseos para el nuevo año, especialmente en la noche de Reyes Magos, una de las festividades más queridas de la tradición cristiana. "Que el niño Jesús nazca en nuestro corazón y que en este 2026 podamos todos encontrar esa paz que nos trae el don de Dios", finalizó el padre Tito, brindando una bendición para la comunidad y agradeciendo la participación.
Los testimonios de los Reyes Magos
En medio de la celebración, los Reyes Magos compartieron sus impresiones sobre la experiencia. Melchor expresó su gratitud: "Agradecido a Dios por este día que nos ha tocado, con este vientito que hace que podamos estar pasándola plácidamente con este grupo de gente tan lindo". Además, Melchor destacó que trajeron oro, incienso y mirra para rendir homenaje al Rey de Reyes. "Venimos a traerle un poco de oro para el verdadero rey", afirmó a Elonce.
Gaspar, por su parte, se mostró emocionado por la representación de la Navidad y la incorporación del folklore en la celebración: "La noche está espectacular. Muy contentos, felices y emocionados de ver cómo la parroquia incorpora el folklore en honor al Niño Jesús".
La magia del pesebre y el recorrido por el barrio
Baltasar, el tercer Rey Mago, comentó sobre la emoción de recorrer el barrio de Bajada Grande antes de la representación: "Estuvimos paseando por todo el barrio y fue algo muy lindo, tuvimos muy buena respuesta de los chicos. La Navidad es Jesús, y hoy lo hacemos así, celebrando al Rey de Reyes".
Baltasar también compartió un sentimiento común con sus compañeros: "La inocencia de los niños se ve en cada sonrisa, es muy emotivo. Todo entra por el corazón", expresó, haciendo hincapié en lo importante que es transmitir el verdadero mensaje de la Navidad.